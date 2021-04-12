Elon Musk, Boring Company ile Bu Kez Hayal Kırıklığına Neden Oldu.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, trafiğin altında tünel kazma fikrini ilk kez yayınladıklarında kulağa gerçekten harika geliyordu. Boring Company, yer seviyesindeki tıkanıklığı aşmak için yeraltında büyük bir yüksek hızlı sistem yaratacaktı. Üstelik yakında Las Vegas Kongre Merkezi'ne gelecek olan küçük bir hat, bu küçük projenin büyük şeyler doğurabileceği umudunu vermişti. Ne yazık ki şimdilik biraz hayal kırıklığı yaratıyor.
Review Journal'ın yerel muhabiri Mick Akers'ın tweet'lerine göre, Boring Company yerel medyayı, ilerlemeye bakmak için Vegas hattına davet etti. Geçtiğimiz mayıs ayında kazısı biten tüneller pek işlevsel görünmüyor. Sadece bir Model 3'ün gitmesine izin verecek gibi duruyor. Bununla birlikte, şirket medyaya sistemin "62 araçlık filosu ile saatte 4.400 kişiyi taşıyacağını" söyledi. Sistemin bu konumdan Las Vegas'a kadar uzanması planlanıyor.
Yerel basının davet edildiği lansmanda denenen Tesla'nın elektrikli sedanı tünellerde saatte 60 kilometre hızla gitti. Bu, vaat edilen saatte 240 kilometre hızdan çok düşük. Model 3 sedanlarda, arabaları tünelin belirli şeridinde tutmak için "izleme tekerlekleri" kullanacak, bu nedenle hayır, arabalar kendi kendine gitmeyecek, hatta sürücüleri de olacak. Daha fazla yolcu taşımak için geliştirileceği söylenen 12 koltuklu minibüsle ilgili de bir gelişme yok. Duraklarda iniş ve binişlerin nasıl yapılacağına dair de Boring Company'den bir açıklama gelmedi. Musk, her şey tamamlandığında bir istasyonun nasıl görünebileceğini gösteren bir sunum yayınlamakla yetindi.
Boring Company'nin bir sonraki tanıtımında daha havalı, heyecan verici gelişmeler izlemeyi umuyoruz. Aldığımız son bilgilere göre tünellerin CES 2021 için açılması gerekiyordu, ancak organizatörler Koronavirüs salgını nedeniyle fuar iptal edilirse tünellerin açılmayacağını söylemişti. İptal edilmedi, ancak sanal bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. Her durumda, yeraltında bir Model 3 ile iki üç dakika gitmek, Boring Company'nin kurulurken yaptığı şatafatlı tanıtımda yer almıyordu.
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