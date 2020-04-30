Şaşırtıcı Sızıntı: Huwaei P Smart, Google Sürprizi ile Gelebilir

Yeni bir sızıntıya göre Huawei, P Smart telefon modelini yenileyerek tekrar piyasaya sürecek. WinFuture'dan gelen raporun ilginç olan iddiası, telefonun Google uygulamalarıyla gelecek olması.
ABD başkanı Donald Trump'ın Çin ile girdiği ticaret savaşı, devamında ABD Ticaret Bakanlığının geçen seneki kararı nedeniyle Amerikan firmalarının Huawei ile iş yapmasına hala izin verilmiyor. Bundan dolayı Huawei, ABD'de üretilen Android'in açık kaynak kodlu olan kısmını kullanabilse de, yeni telefonlara Google hizmetlerini yükleyemiyor.
Ancak WinFuture'a göre P Smart, yeni bir gövdede kısmen eski bir cihaz. Aynı sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 710F ile gelen telefon, 13MP ana kamera, 2MP derinlik kamerası ve 3.400mAh pile sahip.
Farklı olan ise cihazın bu kez 6,21 inç 2340x1080 LCD ekran, 3GB yerine 4GB RAM ve 64GB yerine 128GB depolama ile gelmesi. Bu sürümün yine Android 9.0 Pie ile çalışacağı belirtiliyor. Huawei P Smart'ın fiyatının 200 Euro ile 220 Euro arasında olması bekleniyor.
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