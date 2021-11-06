Satranç Devinden Facebook'a Sert Eleştiri: "Yaptıkları Aptalca!"

Eski Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Facebook'un yüz tanıma sisteminin kaldırmasını aptalca bir karar olarak nitelendirdi.

Kasparov'dan Facebook'a sert eleştiri

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Oyunculara Şahane Seçenek: Huawei MateView GT

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Kasım Ayında GeForce NOW Kütüphanesine 17 Yeni Oyun Ekleniyor
20 yıl Öncenin Prototip iPod'u Boyutuyla Görenleri Şaşırtıyor!
Samsung Galaxy S22 Ultra ile Kavisli Ekranlara Veda Sinyali Verebilir
En iyi, En Unutulmaz Filmler... Mutlaka izlenmesi gereken 250 film
Anker Soundcore Yeni TWS Kulaklığı R100'ü Tanıttı!

 

 