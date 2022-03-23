Snapdragon 8 Gen 1 veya 888'li Telefonlar, Konum Verilerinde Çağ Atlıyor

Önümüzdeki aylarda, Snapdragon 8 Gen 1 ve Snapdragon 888 mobil platformlarına sahip Android telefonlar, konum verilerini bir metreye kadar net olarak ölçebilecek. Qualcomm, bunu Trimble'ın RTX GNSS düzeltme hizmetleri platformunu kullanarak yapmayı planlıyor. Akıllı telefon üreticileri, servis sağlayıcılar ve uygulama geliştiricileri bu yeni ve daha net konum bilgisinden yararlanabilecekler.
Trimble ve Qualcomm, Android konum doğruluğunu beş kat artıracaklarını söylüyor. Trimble, bu yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunulacak olan teknolojinin, araç navigasyon sistemleri için şerit düzeyinde rehberlik gibi özellikleri hayata geçirebileceğini söyledi. Ayrıca, kullanıcıların araçlarını paylaşan sürücülerini daha kolay bulmalarına ve daha kesin varış noktaları belirlemelerine yardımcı olacağı da düşünülüyor.
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