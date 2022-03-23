Snapdragon 8 Gen 1 veya 888'li Telefonlar, Konum Verilerinde Çağ Atlıyor

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 veya Snapdragon 888 işlemcilerinden alan Android telefonlar, konum verilerini çok daha doğru şekilde göstermeye başlayacak.