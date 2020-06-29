Sebzede çıkan tırtılı kelebek yapmaya karar verdi! Süreci anbean kaydetti!

Marketten aldığı brokolideki tırtılları büyütmeye karar veren Sam Darlaston, tırtılın kelebeğe dönüşüm hikayesini sosyal medya hesabından paylaşarak viral oldu.

Bir Tırtılın Kelebeğe Dönüşüm Hikayesi

Marketten aldığınız brokolinin içinde hala yaşayan tırtıllar bulsaydınız ne yapardınız? Marketten geri ödeme mi isterdiniz? ya da tırtılları çocuğunuz gibi yetiştirip gelişimlerini fotoğraflayarak internette yayınlar mıydınız? İngiliz Sam Darlaston, ikinci seçeneği seçti.

Yerel bir marketten en sevdiği sebze olan brokoliyi alan Darlaston, 11 Haziran'da karşısında tırtılları görünce yeni bir evcil hayvanı olduğunu düşündü.

brokoli tırtıl

"Ona Salonumda Bir Ev Yapmaya Karar Verdim"

Huffpost'a konuşan Darlaston, "Başlangıçta araştırmamı yaptım ve bu tırtılın ya da kelebeğin tam türünü keşfettim. Daha sonra brokolinin tamamı ile ona salonumda küçük bir ev yapmaya karar verdim."

Lahana Kelebekleri

Lahana Kelebeklerinden Pieris rapae türündeki bu kelebek, Kuzey Amerika'daki en yaygın beyaz kelebeklerden biridir. Küçük siyah noktalı beyaz veya krem ??renkli kanatları vardır ve yumurtalarını yaprakların üzerine tek tek bırakır. 

P. brassicae Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da bulunur. Beyaz kanatlarının ucunda büyük siyah noktaları vardır. Önemli ekonomik zararlılar olarak kabul edilen bu canlılar, lahana ve diğer bitkileri yok edebilir. Yani Darlaston'la karşılaşmak bu küçük dost için en iyi adımdı.

tırtıl

"Bir Gecede 7 Tırtıl Oldu"

Tesco isimli market, tırtıllı brokoli için Darlaston'a 1,37 dolar iade etti ve Darlaston parayı daha fazla sebze almak için kullandı. Ancak beklenmedik bir şekilde daha fazla tırtıl almış oldu. "Yedek olarak alacağım brokoli 5 tane daha tırtıl içeriyordu," dedi Darlaston. "Ve sonra ev arkadaşımın 3. brokoli bir tane daha vardı! Böylece 1 gece boyunca 7 tırtıl oldu! "

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Kısa Sürede Dikkatleri Üzerine Çekti

Darlaston tırtıl hikayesini Twitter'da paylaştıktan sonra, hemen 92K beğeni ve 51K retweet alarak viral oldu. Bütün bu hikaye Tesco marketin dikkatini çekti. Ancak, bu hikayenin en iyi kısmı geri ödeme değil. Aksine, çok güzel kelebeklere hayat verilişin hikayesi...
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Darlaston "Hiçbir hayvana veya böceğe zarar verilmemesi gerektiğine inanan biriyim ve bir tırtılın hayata nasıl tutunacağını araştırdıktan sonra ne yapmam gerektiğini biliyordum." diyor. Tırtıllara bakmak kolay bir iş değildi ve Darlaston, özellikle tırtıllar olgunlaşmaya başladığında, birkaç zorlukla karşılaştı.

"Kaçmaya Çalışıyorlardı"

"Tırtılları büyütürken karşılaştığım en büyük zorluk kaçmaya çalışmalarıydı. Özellikle koza yapmak üzereyken. "Bir gün süslü bir vanilya çubuğunda bir tane bulduk! Biri masanın altında, diğeri mumluk koza altında! Kağıt kapaktan kurtulmuşlardı! "

Sonunda 7 tırtıldan yalnızca 3'ü kalmıştı.

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Kalan 3 Tırtıl

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Koza Ve Kelebek Oluşumu

koza

kelebek

kelebek

Kelebekleri Serbest Bıraktı

Darlaston her şeyi kontrol altına aldı ve şimdi yetişkin kelebeklerin gururlu bir babası. İyi bir baba gibi, çocuklarını büyük dünyaya hazırladıktan sonra, onları serbest bıraktı. Darlaston, "Kanatlarını açtıklarını izlerken biraz üzüldüm ama genel duygu mutluluktu," dedi ve ekledi: "Bu zamanlarda en az birimizin dışarı çıktığı için mutluyum."

kelebekler

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