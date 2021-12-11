Galaxy S21 FE Teknik Özellikleri, Eksiksiz Olarak Ortaya Çıktı!

Eğer beklenmeyen bir durum daha yaşanmazsa, Galaxy S21 FE Ocak ayı başlarında resmileşecek ve kısa bir süre sonra raflardaki yerini alacak. Geçtiğimiz birkaç ay içinde telefon hakkında çok söylenti duyuldu ve hatta neye benzediğini bile gördük. Şimdi ise tüm teknik özellikleri ortaya çıkmış gibi görünüyor. En azından SamMobile'ın iddiası bu yönde.
Galaxy S21 ve Galaxy S21+ gibi, Galaxy S21 FE de selefine göre çok fazla yükseltme getirmeyecek gibi görünüyor. Hatta SamMobile'ın söylediğine göre donanım cephesinde sadece iki önemli değişiklik bulunuyor.
Bunların ilki, kasanın içinde yer alan işlemci: Galaxy S21 FE, bulunduğunuz yere bağlı olarak Snapdragon 888 veya Exynos 2100 tarafından desteklenecek. İkincisi ise ekran koruması. Galaxy S21 FE, ekranını koruyan Gorilla Glass Victus'a sahip olacak ve bu, Galaxy S20 FE'de kullanılan Gorilla Glass 3'e göre önemli bir yükseltme.
Teknik özelliklerin geri kalanı S20 FE ile yaklaşık olarak aynı olacak. Ortalanmış delikli 6,4 inç 120Hz Full HD+ Dinamik AMOLED 2X ekran, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı. Ancak bu kez bir SD kart yuvası bulunmayacak. 25W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj ile 4.500 mAh pil, IP68 su geçirmezlik, 32 MP ön kamera ve 12 MP F1.8 ana, 12 MP F2.2 ultra geniş ve 8 MP F2.4 3x telefoto lenslerden oluşan üçlü arka kamera diğer özellikler olacak.
Tabii ki Galaxy S21 FE kutudan çıktığı haliyle daha yeni yazılımları çalıştıracak. Galaxy S21 FE'nin Samsung'un başlangıçta planladığından daha geç çıkması sayesinde iki sürüm daha yeni yazılım kullanılacak. Android 12 ile çalışacağından dolayı, Android 15'e kadar olan yazılım güncellemelerini alması bekleniyor. Bu da, Galaxy S21 veya Galaxy S21+ yerine S21 FE'yi almak için iyi bir sebep olabilir.
Ne yazık ki Galaxy S21 FE'nin fiyat etiketi konusunda net bir bilgi bulmuyor. Ancak Galaxy S22'in fiyatı hakkındaki söylentiler, S21'in de şaşırtıcı derecede düşük bir fiyatla karşımıza çıkabileceğini gösteriyor.
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