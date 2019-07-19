Seks Teknolojisine 2020 Yılında İzin Verilecek

Teknoloji dünyasına seks ürünleri de giriş yapıyor! 2020 yılında düzenlenecek olan CES Fuarı'nda, gözler bu ürünlerde olacak!

  • Ercan Uğurlu
Seks Teknolojisine 2020 Yılında İzin Verilecek

Seks ürünleri teknoloji dünyasına adım adım yaklaşıyor. Geçtiğimiz sene CES 2019'da ortaya çıkan Ose gibi ürünlerin yakın bir gelecekte daha fazla etkinlik ve gösteri alanında tüketicilerle paylaşılması öngörülüyor. Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA), bu konuda bir bildiri yayınlayarak politikalarını güncellediklerini açıkladı.

Evet, geçtiğimiz sene CES 2019'da tanıtılan Ose isimli seks oyuncağı ile önce bir dizi tartışma ortaya çıkmış, ancak sonunda ürünün yapımcısı Lora DiCarlo, CES 2019 Inovasyon Ödülü'nü kazanmıştı. Peki, CES 2020'de ne olacak? Zamanın yaklaşmasıyla beraber bu tip ürünler konusunda bir karar vermesi gereken CTA, CES 2020'de sergilenecek ürünler için politikalarını güncellediğini duyurdu.

CTA, tarafından yapılan açıklamaya göre, Ose gibi ürünler Sağlık kategorisinde fuar boyunca sergilenebilecek. Fuarda tanıtılacak ürünlerin "yenilikçi" olması konusunda şartı bulunan CTA, ayrıca bir kıyafet kuralı da getiriyor. Tanıtım alanı için bir "kıyafet kodu" kuralı koyan CTA, stand personeli için cinsel açıklık veya iç çamaşırı olarak yorumlanabilecek kıyafetleri de böylece sınırlıyor.

CTA'in bu kararıyla beraber görünüşe göre CES 2020 gerek fuarı ziyaret edecekler, gerek teknoloji dünyasındaki yenilikleri takip edenler için oldukça renkli geçecek. Ne diyelim; bekliyoruz...

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