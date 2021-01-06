Sennheiser CX 400BT İnceleme

Geçtiğimiz sene Senneheiser'ın Momentum True Wireless kablosuz kulaklığını incelemiştik. 2020'nin son günlerinde ise markanın yeni modeli CX 400BT elimize geçmişti. Bu yeni modelle beraber şirket, daha alt segmentteki ürünlere iyi bir alternatif üretmiş olurken, ürün gamını da zenginleştirmiş.
Hatırlayacak olursak Momentum True Wireless modeli ile üst segmente hitap eden Sennheiser, CX 400BT modelinde ise aktif gürültü engelleme özelliğini ortadan kaldırarak, daha uygun fiyatlı bir alternatif yoluna girmiş. Elbette farklardan bir diğeri de kullanılan malzeme kalitesi noktasında kendini hissettiriyor.
Fakat kulaklıkta en önemli kısımlardan biri kuşkusuz sürücüler. Sürücüler, yine Momentum True Wireless 2'de olduğu gibi 7 mm'lik tam menzilli dinamik sürücülerden oluşuyor. Ancak bu defa pasif gürültü önleme ile çalışıyorlar. SBC ve AAC ses kodekleri ile aptX desteğinin mevcut olduğu kulaklıkta Bluetooth 5.1 üzerinden bağlantı kuruyorsunuz. Tabii ki yine Sennheiser Smart Control uygulaması üzerinden iOS ve Android platformlarıyla kulaklığı uyum içinde çalıştırabiliyorsunuz.
Bu arada kulaklık boyutlarının yine biraz iri olduğunu kabul etmek gerek. Bu da bu kulaklığı spor yapmak için pek müsait bir model yapmıyor doğrusu. Belki yürüyüşe çıkarken kullanabilirsiniz, fakat koşu ve bol hareket içeren spor türlerinde düşecek endişe duymanıza sebep oluyor. Estetik açıdan ise kulaklığın tartışılacak pek bir şeyi yok; bakıldığında güzel görünüyor, ergonomisiyle uzun süre kullanımlarda rahat ettiriyor. Elbette bunda kulaklığın sadece 6 gram ağırlığında olmasının da büyük avantajı var.
Tasarım konusunda bir diğer noktası ise, bu kulaklıkta IPX4 sertifikasının bulunmaması. Yani suya karşı daha dikkatli davranmak gerekiyor.
Sennheiser CX 400BT Özellikleri Neler?
Sennheiser CX 400BT kulaklıklarını kulağınızdan çıkarttığınızda şarkı otomatik olarak durmuyor belki fakat kapasitif sensörler yine yerli yerinde. Sol ve sağ tomurcuklara dokunarak şarkılar arasında dolaşabiliyor, sesi açıp kapatabiliyor, sesli asistana erişebiliyor ve telefonunuza gelen çağrıları cevaplayabiliyorsunuz.
Kulaklığın ses performansı da gayet güvenilir seviyede. En iyi performansı elde edebilmeniz için kutu içeriğinden çıkan silikon başlıklardan size en uygun olanını takmanız önemli. Bunun neticesinde de pes ve tizlerde iyi bir izlenim elde ediyorsunuz.
Kulaklığın sıcak bir ses profili bulunuyor. Gür basları duyabiliyorsunuz, ancak düşük baslar arada kaynayabiliyor. Genel çerçevede bas doğruluğu en iyi modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Enstrümanlar sesler ise kendini önde hissettiriyor, ses netliği de gayet iyi seviyede. Kulaklığın ekolayzır ayarını uygulama üzerinden yapabiliyor, ses performansını kendinize göre şekillendirebiliyorsunuz tabii ki, ancak genel ölçekte kutudan çıkan standart haliyle de bu sınıf kulaklıklar arasında ideal bir ses başarısı gösterdiğini söyleyebiliriz.
Sennheiser CX 400BT'nin pil performansı ise şarj kutusuyla beraber 20 saatin üzerine çıkıyor. Kulaklıklar için her ne kadar kağıt üzerinde 7 saate kadar pil performansı sağlandığı söylense de, aktif kullanımda 5 saati anca görüyorsunuz demek mümkün.. Neyse ki şarj çantasının bu konuda eli geniş, beraber bu süreyi rahatlıkla uzatabiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Sennheiser CX 400BT için iyi gerçek kablosuz kulaklıklardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şirketin bir diğer modeli Momentum True Wireless 2'ye oldukça benzemesine rağmen, nispeten daha sıcak bir ses profiline sahip ve aktif gürültü engelleme özelliği fiyat kaygısı sebebiyle tercih edilmemiş bir modeş. Hem grafik hem parametrik ekolayzır ayarı ve ses performansıyla da tatmin edici bulduğumuz Sennheiser CX 400BT, bu anlamda ortalamanın üzerinde bir kulaklık oluyor. Fiyatı ise 1445 TL dolaylarında. iOS uyumluluğu sayesinde yine bu fiyat aralığında olan Airpods'a göre çok rahat tercih edilebilir, Android tarafında da yine rahatlıkla rekabet edebilecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.
CHIP Online Notu: %85
+ Ses performansı
+ Eşleşme ve kullanım seçenekleri
+ Uygulama desteği
+ Hafif
+ Dokunmatik kontroller
+ Göründüğünden daha rahat
- ANC yok
- Sıradan pil ömrü
Alternatif
Sennheiser CX 400BT'ye alternatif olarak HUAWEI FreeBuds Pro veya daha uygun fiyatlı Sony WF-XB700 modelini de değerlendirebilirsiniz.
Kimler Almalı?
Sennheiser Momentum True Wireless kulaklığının müzikal performansını daha uygun fiyata bulmak isteyenler Sennheiser CX 400BT'yi tercih edebilirler.
Teknik Detaylar
- Gürültü Engelleme Yok
- Pil Ömrü 7 saate kadar (+20 saat şarj kutusu)
- Şarj Süresi 1.5 saat
- Hızlı Şarj 10 dk. ile 1 saat kullanım
- Kablosuz Şarj Yok
- Bluetooth 5.1
- Bağlantı USB-C
- Su Koruması Yok
- Boyutlar 59 x 33 x 42.3
- Ağırlık 6 gr.
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