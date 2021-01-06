Sennheiser CX 400BT İnceleme

Sennheiser'ın uygun fiyatlı Apple AirPods alternatifi Sennheiser CX 400BT'yi inceledik. Sennheiser kalitesi bu kulaklıkta da kendini buluyor.

06 Ocak 2021 20:30

Ercan Uğurlu