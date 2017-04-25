Sennheiser, Samsung ile Anlaştı!
Samsung ve Sennheiser, Android'li telefonlar için "akıllı kulaklıklar" üretmek üzere bir araya geldiler! Peki bu kulaklıklar ne sunacak?
Alman ses teknolojisi firması Sennheiser, Android'li telefonlar ve tabletler için akıllı kulaklıklar üretmek üzere Samsung'la anlaştığını duyurdu.
Sennheiser ve Samsung ortaklığı ile üretilecek kulaklıklar, özel AMBEO 3D teknolojisi sayesinde oyunların ve filmlerin seslerinin kulağınıza daha gerçekçi gelmesini sağlayacak. Sennheiser CEO'su Andreas Sennheiser'ın The Korea Herald'a konu hakkında yaptığı açıklama şöyle oldu:
"Android'li cihazlar için Samsung ile AMBEO akıllı kulaklık üzerinde çalışıyoruz. Android'li cihazlar, akıllı telefon piyasasında baskın bir katman. Samsung ile çalışıyoruz çünkü güvenilirliğe ve teknoloji anlamında uyumluluğa ihtiyacımız var."
Sennheiser 30 yıldır Kore'de faaliyette bulunsa da, ülkedeki alt kuruluşunu 2 sene önce açtı. Firmanın CEO'suna göre Koreli tüketiciler, teknolojiye son derece yakınlar ve ülke, yeni teknolojilerin testi için önemli bir yer. Sennheiser, ülkedeki oyun sektörünün çok çekici olduğunu ve burada ciddi olanaklar gördüğünü söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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