Sevilen Çukur Oyuncusu Aras Bulut İynemli Vodafone'un Yeni Reklam Yüzü Oldu

Sunduğu teknolojilerle her gün yaklaşık 25 milyon insanın hayatına dokunan Vodafone, marka iletişiminde yeni bir döneme giriyor. Vodafone, önümüzdeki dönemde tüm reklamlarında teknoloji-insan birlikteliğiyle yazılmış hikâyelere yer verecek. Vodafone'un yeni reklam yüzü ise sevilen sanatçı Aras Bulut İynemli olacak.