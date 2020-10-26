Elon Musk'ın Mars'a Gidiş Hayalleri, Görünüşe Göre Gecikecek

Eğer sizin de hayalinizde Mars'a gitmek yatıyorsa, bu haber sizi biraz üzecek... Elon Musk, daha önceki açıklamalarının aksine, 2022 yılında firması SpaceX'in kızıl gezegene ulaşabileceğini artık düşünmüyor.
Bu Dünya'yı terk etme konusunda belki de Dünya'daki en ateşli insan olan Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda 2022 yılında Mars'a robotlu bir görev düzenlemek istediğini ve birkaç yıl sonrasında da insanlı bir seyahat planlamak istediğini söylemişti. Ancak Mars Society ile yapılan sanal bir toplantıda Musk, artık bir sonraki nesil Starship uzay aracının ancak 2023 yılında hazır olacağını düşündüğünü söyledi. Bu da, bir sonraki yolculuğun 2024 yılına kadar gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.
Dünya ve Mars'ın Güneş çevresindeki yörüngeleri, gezegenlerin yaklaşık olarak iki yılda bir birbirlerine en yakın konuma ulaşmaları demek oluyor. Bu yüzden de Temmuz ayında NASA'nın Perseverance aracının da aralarında bulunduğu komşu gezegenimize yapılan üç robotlu görev fırlatmasının birbirlerinden haftalar sonra gerçekleştirilmesini gördük.
Musk, 2024 Mars ulaşımı fırsatını değerlendirmek için bir şansları olduğunu söyledi. Ancak bu şansa ulaşmak için ekibinin yenilik hızını arttırması gerekeceğini belirtti ve bu hedefe ulaşmak için kayıp yaşamaktan da kaçınıyor gibi gözükmüyor. Yöneticiye, ilerleyen zamanlarda Mars'a düzinelerce kişiyi taşımak için tasarlanan Starship'in gelişim süreci sorulduğunda "muhtemelen birkaç gemiyi kaybedeceğiz" dedi.
Şimdilik erken Starship prototipleri Teksas'taki SpaceX test tesisinden kısa, düşük irtifalı "sıçramalar" gerçekleştirdi. Musk, erken modellerin ilk olarak önümüzdeki yıl yörüngeye ulaşmasını ümit ediyor. Ayrıca firmanın yörüngede yakıt ikmali yeteneklerini de 2022 yılında gösterebileceğini söyleyen Musk, bunun kısa bir süre sonrasında da Ay'a seyahatler düzenlemeye başlayabileceklerini söylüyor.
Firmanın kurucusu ve baş mühendisi, bu hedeflere ulaşmak için gizli tarihlerin bulunmadığının da altını çizdi. Musk, Mars Society Başkanı Robert Zubrin'e Zoom üzerinde "bunlar sadece tahminler" dedi.
Mars'a kimin gideceği konusunda ise Musk, kızıl gezegene gitmek isteyen ve ekonomik olarak bunu karşılayabilecek olan bir milyon kişi bulunabileceğini söylüyor. Yani, görünene göre ilk Marslılar muhtemelen zengin Dünyalılar olacak.
Musk, bir kez Mars'a ulaştıktan sonra yapılacak ilk işin bir roket yakıtı tesisi kurmak olduğunu düşünüyor. Ayrıca insanların Dünya'dan kontrol edebilecekleri robot droidleri yüzeye gönderme fikrinden de bahsediyor.
Doğal olarak Musk'ın tasarımları sadece Mars'ı içermiyor. Musk, Starship'i veya diğer araçları Venüs atmosferini, büyük asteroitleri, Jüpiter'in aylarını ve hatta Kuiper Kuşağını ve Güneş Sistemi'nin en uzak köşelerini ziyaret etmek için kullanabileceklerini de düşünüyor.
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