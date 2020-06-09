Seyircisiz Futbol ve Basketbol Maçlarına, FIFA 20 ve NBA 2K20 Damga Vuracak

NBA ve İngiltere Premier Ligi, boş kalan stadyumların sesini sanal olarak üretmeyi planlıyor. Amaç, müsabakaları evinde izleyenlerin bir antrenman maçı izliyormuş gibi hissetmemeleri.
NBA sezonu 22 takımla Orlando'daki Disney World'de yeniden başlayacak. Bu sırada NBA Oyuncuları Derneği'nin yaşayacağı bir sorun, salgın nedeniyle stadyumlarda seyircinin olmayacak olması. The Athletic'e göre konuyla ilgili görüşmeler sürüyor, ancak NBA 2K video oyununun seslerini kullanmaya yönelik bir teklif var. Ligin resmi e-sport serisinin platformu da olan NBA 2K'nın sesleri, maçlardaki tezahürat eksiğini kapatmakta kullanılabilir.
Bunun yanında Sky Sports'un da benzer şekilde EA Sports'un futbol oyunu FIFA'dan faydalanarak tezahürat seslerini taklit edecek. Yayınlanan basın bildirisine göre amaç, "Premier Lig müsabakalarının hareketli atmosferini yeniden oluşturmak".
Sky'ın sanal tezahüratla ilginç planları da var. Basın bildirisine göre izleyicin Sky Sports web sitesinden veya uygulama üzerinden "video odası üzerinde maçları seçip etkileşimde bulunabilecek" ve bu sayede "ekranda duydukları taraftar sesini etkileyebilecekler."
Arka plan sesi olmayan maçları izlemek çoğumuzun alışmadığı bir tecrübe. Ancak oyun seslerinin bu atmosferi yapay olarak oluşturması ne kadar tatmin edici olacak, bunu bekleyip göreceğiz.
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