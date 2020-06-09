Seyircisiz Futbol ve Basketbol Maçlarına, FIFA 20 ve NBA 2K20 Damga Vuracak

Küresel Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak olan NBA ve Premier Lig maçlarına taraftar sesi eklenecek. Üstelik bu sesler, oyunlardan gelecek.