Facebook'taki Fotoğraflarınızı Google Fotoğraflar'a Aktarın

Facebook'taki fotoğraflarınızı Google Fotoğraflar'a aktarmak, Facebook'un herkese açtığı araç sayesinde artık çok kolay.

Facebook'tan Google Fotoğraflar'a Aktarım İşlevi

Facebook, kendi platformu üzerindeki fotoğraflarınızı ve videolarınızı Google Fotoğraflar'a taşımanızı daha kolay bir hale getirdi. Araç daha önce sadece İrlanda'daki kullanıcılara sunuluyordu ve sonrasında bazı bölgelerde kullanıma açılmıştı.

Facebook'un yeni duyurusuna göre fotoğraflarınızı Google Fotoğraflar hesabınıza taşımanızı sağlayan araç, tüm dünyaya açıldı. Bu adresten ulaşılabilen araç, fotoğrafları Facebook profilinize bir bağlantı içerecek şekilde Google Fotoğraflar'a kopyalamanıza izin veriyor. Araç, hem masaüstü site hem de mobil site üzerinden çalışıyor. İşlemin gerçekleşebilmesi için Facebook'un Google Fotoğraflar kitaplığınıza erişim izni vermeniz gerekiyor (evet, Facebook'un geçmişini düşünerek böyle bir izin verirken birkaç kez düşünmenizde ve yukarıdaki resmi zaman zaman gördüğümüzü hatırlamanızda fayda var).

Araca Facebook üzerinden Ayarlar > Facebook Bilgileriniz > Fotoğraflarınız veya Videolarınızı Aktarın yolunu izleyerek ve hedef olarak Google Fotoğraflar'ı seçerek de ulaşılabiliyor.

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Facebook'taki Fotoğraflarınızı Google Fotoğraflar'a Aktarın

 

 