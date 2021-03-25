Sherlock Holmes: Chapter One'ın Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Sherlock Holmes oyununun ilk bölümü Chapter One için oynanış fragmanı yayınlandı.

  • Ercan Uğurlu
Sherlock Holmes: Chapter One'ın Oynanış Fragmanı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Sonsuzluk işareti klavyede nasıl yapılır?
Soru işareti nasıl yapılır? (?) Bilgisayar klavyesinde soru işareti
Tik işareti nasıl yapılır? Klavyede tik işareti yapılışı
Ok işareti nasıl yapılır? Klavyede ok işareti yapılışı

Günün En çok Okunanları
WhatsApp Masaüstü Nedir, Nasıl Kullanılır? WhatsApp Web'den Ne Farkı Var?
Samsung, Apple'ın iPhone 13'lerine de İmzasını Atmaya Hazırlanıyor
Son Dönemde Büyük Zararlara Yol Açan Lazarus Hack'leme Tekniği Açığa Çıktı
Netflix'ten 2 Keanu Reeves Bombası Birden: BRZRKR Netflix'e Geliyor!
Bir Döneme Damga Vuran Akıllı Telefon Devi, Kepenkleri İndiriyor mu?

 

 