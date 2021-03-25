Sherlock Holmes: Chapter One'ın Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Dünyanın en tanınan dedektifi Sherlock Holmes'un yeni oyunu Sherlock Holmes: Chapter One, çok yakında oyun severlere sunulacak. Gizemli bir hikayeye dalmak ve düşünce yeteneğini sorgulamak isteyenlere özel olarak gelecek olan Sherlock Holmes: Chapter One'ın ilk oyun içi görüntülerinden oluşan fragmanı da yayınlandı.
Hemen yukarıda izleyeceğiz fragmanda da görebileceğiniz gibi, omuz üstü kamera görüş açısıyla oynayacağımız Sherlock Holmes: Chapter One'da yine adeta Dünya turu atacağız ve Avrupa, Akdeniz, Afrika, Orta Doğu bölgelerini ziyaret edeceğiz. Sherlock Holmes'un annesinin gizemli ölümünün gün yüzüne çıkartılacağı oyunda, elbette daha pek çok çözüme kavuşmayı bekleyen yeni gizemle daha tanışacağız.
Sherlock Holmes Chapter One, 2021 yılı içinde PC (Steam, Epic, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S'de yayınlanacak.
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