En iyi fantastik filmler listesi! IMDb puanını göre sıraladık

Hayal gücünün sınırlarını zorlanması, ilgi çekici kahramanların sunulması ve sıradanlığın ötesine geçilmesi fantastik filmlerin en çok tercih edilmesinin nedenleri. İzleyenleri farklı dünyalara götüren en iyi fantastik film listesi hazırladık. Sizin favoriniz hangisi?
30. GERÇEK KÖTÜLER / SUICIDE SQUAD (2016)
IMDb Puanı: 6
Gerçek Kötüler / Suicide Squad filminin konusu nedir? Dünyanın en tehlikeli takımını toplamak için, hapisteki süper güçlü kötü adamları bir araya getir, devletin emri ile onları en güçlü silahlarla donat ve gizemli bir suç örgütünü yenmeleri için onları göreve gönder. Ancak, bu intihar timi, aslında başarılı olmaları için değil de, tescilli suçları nedeniyle, eninde sonunda kaybedecekleri aşikar bir göreve çıktıklarını fark ettiklerinde ne yapacaklardır?
29. SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN / PAMUK PRENSES VE AVCI (2012)
IMDb Puanı: 6,1
Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu nedir? Kötü kalpli kraliçe sonsuz güç için yeryüzünde kendisinden daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prensesi ortadan kaldırmak için yetenekli avcıyı zorla görevlendirir. Fakat Pamuk Prensesin insanlığı karanlıktan kurtaracak güce ve seçilmişliğe haiz olduğunun farkında değildir. Kendisini öldürmeyen Avcı'dan savaş sanatı eğitimi alan prenses şimdi halkını karanlıktan kurtarmak için mücadele eder.
28. ÖLÜMCÜL MAKİNELER / MORTAL ENGINES (2018)
IMDb Puanı: 6,1
Ölümcül Makineler filmi konusu nedir? Şehirlerin tekerlekler üzerinde gezdiği ve hayatta kalmak için birbirlerini tükettiği kıyamet sonrası bir dünyada, iki kişi Londra'da buluşur ve bir komployu durdurmaya çalışır.
27. ALTIN PUSULA / THE GOLDEN COMPASS (2007)
IMDb Puanı: 6.1
Altın pusula / The Golden Compass filminin konusu nedir? Başka bir alemde başka başka canlı tanımları ile şekillenen bir film. Örneğin Lyra'nın en yakın arkadaşı olarak kabul ettiği varlık Pantalaimon adında bir cindir. Bir gün okulda onunla beraber kendisini ilgilendirmemesi gereken bir konuyu duyar. Bunun üzerine bir başka arkadaşı kaçırılır ve olaylar birbirini kovalamaya başlar. İşte şimdi en büyük maceralar onları beklemektedir. Lyra, arkadaşının izinde kuzeye doğru yola çıkar ve yolda zırhlı ayılar, cadı kraliçeler gibi türlü yaratıklarla burun buruna gelir. Tüm korkularına rağmen arkadaşının yerini keşfetmek zorundadır artık.
26. YAŞAM KÜRÜ / A CURE FOR WELLNESS
IMDb Puanı: 6,4
Yaşam Kürü filmi konusu nedir? Hırslı genç bir yönetici, şirketinin CEO'sunu İsviçre Alpleri'nde bulunan, gizemli bir "sağlıklı yaşam merkezinden" almak için gönderilir, ancak kısa süre sonra tedavilerin göründüğü gibi olmadığından şüphelenir.
25. The BFG
IMDb Puanı: 6,4
The BFG konusu nedir? Yetim küçük bir kız, insan dünyasını istila eden insan yiyen devleri durdurmaya çalıştıkları Dev Ülke'ye götüren yardımsever bir devle arkadaş olur.
24. ALİCE HARİKALAR DİYARINDA / ALICE IN WONDERLAND (2010)
IMDb Puanı: 6.4
Alice Harikalar Diyarında (I) / Alice in Wonderland filminin konusu nedir? Linda Woolverton'ın çocuk kitabından uyarlanan yapım 17 yaşındaki Alice'in sosyeteye tanıtım partisinde beyaz bir tavşanı takip ederek kendini harikalar diyarında bulmasıyla başlıyor. Aslında 10 sene öncesinde de ziyaret ettiği yeri ikinci ziyaretinde hatırlamıyor bile. Harikalar Diyarı'nda Alice'i karşılayanlar arasında koskocaman şapkasıyla Mad Hatter karakterini canlandıran Johnny Depp de mevcut.
23. JUMANJİ: SONRAKİ SEVİYE / JUMANJI: THE NEXT LEVELl
IMDb Puanı: 6,7
Jumanji filmi konusu nedir? Jumanji: The Next Level'da çete geri döndü ama oyun değişti. Kendilerinden birini kurtarmak için geri döndüklerinde, oyuncular dünyanın en tehlikeli oyunundan kaçmak için kurak çöllerden karlı dağlara kadar bilinmeyen yerleri cesurca aşmak zorunda kalacak.
22. KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ / KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD (2017)
IMDb Puanı: 6,7
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir? Doğuştan krallık hakkı elinden alınan Arthur, şehrin arka sokaklarında zorluklarla mücadele ederek yaşıyor. Kılıcı taştan çektiğinde, istese de istemese de gerçek mirasını kabul etmek zorunda kalacak.
21. NARNİA GÜNLÜKLERİ: ASLAN, CADI VE DOLAP / THE CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE (2005)
IMDb Puanı: 6.9
Narnia günlükleri: Aslan, cadı ve dolap / The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe filminin konusu nedir? Pevensie ailesi, savaş nedeni ile güvende olmadıkları ülkelerini tahliye ettiklerinde karşılaşacakları maceradan haberdar değildiler. Dört kardeş, bir profesörün yanında yaşamaya başlarlar. Bu sırada saklambaç oynayan en küçük kardeş Lucy, kendisini Narnia topraklarına götüren bir elbise dolabı keşfeder. Karlar altındaki Narnia tuhaf ama eşsiz yaratıklarla doludur. Beyaz Cadı Jadis tarafından da gözlenmektedir. Ailenin tüm çocukları bu dolabın içinden geçtiklerinde bambaşka bir dünya kurulur içlerinde. Hayvanların dile geldiği bu dünyanın yöneticisi Aslanı bulmaları ve Cadıyı da etkisiz hale getirmeleri gerekmektedir. Çocukların hayal dünyasını zengin kılan bu muhteşem kitaplar serisinin perdeye uyarlanışı Şrek'in yönetmeni Andrew Adamson'dan.
20. HAYALET / GHOST (1990)
IMDb Puanı: 7
Hayalet / Ghost filminin konusu nedir? Molly ve Sam, aşk yaşayan, New Yorklu bir çifttir. Sam cüzdanını taşıyan bir serseri tarafından bıçaklanarak öldürülür. Ruhu bedeni terk ettiğinde ölümden sonraki yaşamı yavaş yavaş keşfetme fırsatı bulur. Ölülerin ruhlarının canlılarla aynı ortamda var olduğu ama yaşayanların ruhları göremediği bir ortamdır bu.
Yardımsever bir hayalet Sam'in bu yeni durumu kabullenip alışmasına yardım eder. Genç adam artık bazı nesneleri hareket ettirebilmektedir. Ancak eski iş arkadaşı Carl'ın kirli çamaşırları ve Molly ile ilgili kötü planları gün ışığına çıktığında, canlılarla iletişim kurmanın tek yolunun bir medyum aracılığıyla mümkün olduğunu anlar. Sam'in karşısına medyumların belki de en eksantrik olanı çıkacaktır.
19. AŞKIN GÜCÜ / WHAT DREAMS MAY COME(1998)
IMDb Puanı: 7.1
Aşkın gücü / What Dreams May Come filminin konusu nedir? Chris ve karısı olan Annie, birbirlerine delicesine aşık bir çifttir. Kendi kurdukları pembe dünyalarında gayet huzurlu bir biçimde yaşamaktadırlar. Bir gün geçirdikleri bir trafik kazası tüm hayatlarını değiştirecektir. Canlarından çok sevdikleri çocukları, geçirdikleri trafik kazasında yitip gidecektir. Çocukları öldükten sonra Chris, acılar içerisinde olan Annie'yi bu psikolojik buhrandan kurtarabilmek için her şeyini ortaya koymak zorundadır. Ancak Annie, eski mutluluklarını asla bulamayacağının farkında olarak, Chris'i de kendi buhranının içerisine dahil etmeye başlayacaktır.
18. HAYALET SÜVARİ / SLEEPY HOLLOW (1999)
IMDb Puanı: 7.3
Hayalet Süvari / Sleepy Hollow filminin konusu nedir? Washington Irving'in klasik 'Sleepy Hollow Efsanesi' isimli romanından sinemaya aktarılan filmde, 1799 yılında New York'dan bir olayı araştırmak için Sleepy Hollow köyüne gelen polis müfettişi Ichabod Crane (Johnny Depp)'in şahit olduğu ve çözmeye çalıştığı garip bir olay anlatılıyor. Küçük kasabada insanlar esrarengiz şekilde öldürülmektedir. Yöre halkı cinayetleri yıllar önce kafası kesilerek öldürülen bir süvarinin işlediğine inanmaktadır. Polis Crane buna inanmaz ve Katrina Van Tassel (Christina Ricci) ile beraber katilin peşine düşer.
17. KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI / PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN'S CHEST (2006)
IMDb Puanı: 7.3
Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı / Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest filminin konusu nedir? Kaptan Jack Sparrrow'un, Uçan Hollandalı'nın kaptanı Davy Jones'a kan borcu olduğu konusunda kendisine bir hatırlatma yapılır. Davy Jones, cehennemden çıkma mürettebatı ile bir hayalet geminin kaptanıdır. Jack, borcunu temizlemezse, Davy'nin kölesi olarak kalmaya mahkum olacaktır. Jack Sparrow'un içinden çıkamayacağı durum pek görülmediği üzere illa ki bir yol bulacaktır. Ölü Adamın Sandığı'na sahip olan kişinin Davy Jones'un da kontrol edebileceğini fark edince durum karmaşıklaşacaktır.
16. FANTASTİK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR? / FANTASTIC BEATS AND WHRE TO FIND THEM (2016)
IMDb Puanı: 7.3
Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? / Fantastic Beasts and Where to Find Them filminin konusu nedir? Gellert Grindelwald hapisten kaçar ve büyücüleri büyü yeteneği olmayan her şeyin üstüne çıkarmak için yandaş toplamaya başlar. Onu durdurabilecek tek kişi, bir zamanlar en yakın arkadaşı olarak gördüğü büyücü Albus Dumbledore'dur. Ancak Dumbledore'un, daha önce Grindelwald'a engel olan eski öğrencisi Newt Scamander'dan yardım alması gerekecektir. Bu macera Newt ile Amerikalı dostları Tina, Queenie ve Jacob'ı yeniden bir araya getirir fakat Newt'un görevi, giderek tehlikeli ve bölünmüş bir hâl alan büyücülük dünyasında yeni tehlikelerle karşılaşacak olan dostlarının bağlılıklarını test edecektir.
15. SUYUN SESİ / THE SHAPE OF WATER (2017)
IMDb Puanı: 7.3
Suyun Sesi / The Shape of Water filminin konusu nedir? Soğuk savaş döneminin Amerika'sında yaşayan Elisa yalnız bir kızdır. Sessiz, rutin bir hayatı olan Elisa, gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışır. Ancak günün birinde Elisa'nın hayatı, iş arkadaşı Zelda ile devletin yaptığı gizli bir deneyi keşfetmesi ile değişir. Suda hapsedilen insansı bir yaratığın acımasız bir deneyde kullanıldığını fark eden Elisa, onunla iletişim kurmaya başlar. Aynı dili bilmeyen, aynı hayatlara sahip olmayan, hatta aynı genetikleri bile olmayan bu ikili, aralarında kurdukları tarifsiz bağ ile birbirlerinin hayatını değiştirecektir...
14. BETERBÖCEK / BEETLEJUICE (1988)
IMDb Puanı: 7.5
Beterböcek / Beetlejuice filminin konusu nedir? Genç ve mutlu bir çift olan Adam ve Barbara Maitland geçirdikleri trafik kazası sonrasında ölür. Bu arada Charles ve Delia, kız kardeşleriyle birlikte New York'a gelerek Maitland'ların evlerini satın alır. Fakat Adam ve Barbara Maitland bu durumdan hiç hoşnut değildir. Birer hayalet olmalarına rağmen tecrübesizlikleri yüzünden yeni ev sahiplerini evden uzaklaştıramaz. Son çare olarak en kötü hayalet Beter Böcek'e başvurur.
13. PARİS'TE GECE YARISI / MIDNIGHT IN PARİS (2011)
IMDb Puanı: 7.7
Paris'te Gece Yarısı / Midnight in Paris filminin konusu nedir? Sonbaharda evlenecek olan Amerikalı nişanlı çift Gil ve Inez, Inez'in babasının iş gereği Paris'e gelmesini fırsat bilip, küçük bir tatil için bu gözde Avrupa şehrinin yolunu tutarlar. Başta her şey eğlence dolu bir Avrupa kentini gezmekten ibaretken, özellikle damat adayın Gil'in Paris caddelerinde gece yarısı yaşadığı gerçek üstü maceralar sadece onun değil tüm ailenin hayatını değiştirecektir... Zira bu genç adam, Paris'e büyük bir aşk beslemeye başlar ve edebiyatçı kimliği ve tutkusu pekişir...
12. KAPLAN VE EJDERHA / WO HU CANG LONG (2000)
IMDb Puanı: 7.8
Kaplan ve ejderha / Wo hu cang long filminin konusu nedir? Zamansızlığın ortasındaki bir Çin İmparatorluğu... Federal düzenin egemenliği hüküm sürmektedir. İki savaşçı, çalınan değerli bir kılıçın ve ürkütücü bir firarinin peşindedirler. Takip esnasında bir kız ile tanışırlar. Bu kız, soylu bir adamın kızıdır. İşin ilginç yanı, kızın bedeni dövüşmek için müthiş bir eğitim almıştır. Her biri, tüm hayatlarını değiştirecek kararların eşiğinde olan üç kişi, fantastik bir yolculuğa çıkarlar.
11. GÖKTEN İNEN MELEK / MARY POPPINS (1964)
IMDb Puanı: 7.8
Gökten İnen Melek / Mary Poppins filminin konusu nedir? Filme adını veren Mary Poppins (Julie Andrews), sihirli güçlerini çocukları eğlendirmek için kullanan, uçan şemsiyesi, (uçan) halıdan dizayn edilmiş çantası ve çiçekli şapkasıyla, sıradan dadılardan farklı bir genç bayandır. 1910 Londra'sında, bir bulutun üzerinde makyajını tazelemekte iken görürüz onu. Aşağıda ise kargaşa hüküm sürmektedir: Banks ailesi, 4 ayda tuttuğu altıncı dadıyı da kaybetmiştir. Kendi ilanlarının yırtılıp çöpe gitmesine rağmen, çocukların dileği Poppins'e ulaşır ve Bert (Dick Van Dyke)'in de katılımıyla, çocuklar hayallerinde bile göremeyecekleri eğlenceleri yaşarlar. Kah Bert'in resminin içinde çizgi kahramanlarla dans eder, kah baca dumanını merdiven yaparak şehrin gece manzarasını hep birlikte seyrederler. Zamanı dolup görevini tamamladığında Mary Poppins bir başka rüzgarla gidecek, çocuklar ise, daha önce kendilerine ilgi göstermeyen babalarının şefkatli ellerinde huzuru bulacaklardır.
10. BENJAMİN BUTTON'IN TUHAF HİKAYESİ / THE CURIOSU CASE OF BENJAMIN BUTTON (2008)
IMDb Puanı: 7.8
Benjamin Button'ın tuhaf hikâyesi / The Curious Case of Benjamin Button filminin konusu nedir? Film, seksenli yaşlarında doğup, geriye doğru yaşlanan bir adamın hayatını konu alıyor. Benjamin Button hepimiz gibi zamanı durduramayan bir adamdır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 1918'de, New Orleans'tan başlayıp 21. yüzyıla uzanan serüveniyle, onun hikayesi herhangi birininkinden daha sıradışı bir hayatı içerir.
9. AVATAR (2009)
IMDb Puanı: 7.8
Avatar filminin konusu nedir? Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na'vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na'vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora'ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora'ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Bu sırada Na'vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir.
8. Pİ'NİN YAŞAMI / LIFE OF Pİ(2012)
IMDb Puanı: 7.9
Pi'nin Yaşamı / Life of Pi filminin konusu nedir? İzleyiciye çok farklı bir deneyim yaratacak olan LIFE OF PI, bizleri genç bir çocuğun inanılmaz macerasına sürüklüyor . Heyecan verici, spiritüel, keyifli, tüyler ürpertici, espirili ve aynı zamanda trajik bir hikaye. Pi Patel'in Hindistan'daki egzotik bir hayvanat bahçesinden Pasifik'e uzanan yolculuğunda yaşadığı gemi kazası sonucu bir sandalda bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan ve üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ile hayatta kalan tek insan olarak yaşadığı akıl almaz hikayesini sunuyor. Pi, uçsuz bucaksız okyanusta bir sandalda başbaşa kalan bu enteresan dörtlünün arasında hayatta kalma savaşı verirken, zekası sonucu besin zincirine kurban gitmemeyi başarır ve sonunda Kaplan Richar Parker ile başbaşa kalır. Pi hayatta kalmak için bu devasa kaplana büyük bir anlayışla yanaşmak zorundadır ve inanılmaz masalları böylece devam eder.
7. BİLLUR KÖŞK / THE WIZARD OF OZ (1939)
IMDb Puanı: 8
Billur Köşk / The Wizard of Oz filminin konusu nedir? Verdiği mesajlarla büyük/ küçük herkesin içine işleyen filmde, 1969 senesinde hayatını kaybeden Amerikan aktris Judy Garland, 1949 senesinde hayatını kaybeden Amerikan aktör Frank Morgan, Ray Bolger, Billie Burke, Bert Lahr ve Jack Haley rol alıyor. Halası ve halasının kocasıyla çiftlik evinde mütevazı bir yaşam süren Dorothy, küçük köpeği Toto'dan rahatsız olan komşuların, köpeği alıkoymakla tehdit etmeleri üzerine Toto ile birlikte uzaklara gider. Çıkan kasırgada Doğu Cadısı ile tanışan Dorothy, cadıyı öldürür ve bir nevi kahraman olur. İyilik perisinin kendisine verdiği sihirli pabuçları saklamak ve Oz Ülkeesi'ne gidip, büyücüyü bulmakla görevli olan Dorothy, köpeği Toto ile Oz Büyücüsü'nün yaşadığı yere doğru yol alırken yolda kendine yeni arkadaşlar edinecektir.
6. PAN'IN LABİRENTİ / EL LABERINTO DEL FAUNO (2006)
IMDb Puanı: 8.2
Pan'ın Labirenti / El laberinto del fauno filminin konusu nedir? Pan'ın Labirenti, fantastik bir dünyaya kaçan küçük bir kızın hikayesini anlatıyor. İspanya'da faşist iktidarın tüm vahşetinin gölgesinde yalnız bir kız çocuğu olan Ofelia, sadist eğilimleri olan babasının etrafındakilere yaptığı tüm eziyetleri bizzat gözlemlemektedir. Bu küçük kız çocuğunun gerçeklikten kaçabileceği tek yer kendi hayal gücüdür. Ofelia, gerçeklikte bulamadığı huzuru, hayallerinde aramaya başlayacaktır. Bu esnada vahşet ise tüm sertliğiyle Ofelia'nın çevresinde vuku bulmaya devam edecektir. Guillermo del Toro'nun gösterildiği sene Cannes'da dakikalarca ayakta alkışlanan yakın dönem başyapıtı, çocukların gözünden savaşın ne kadar sert bir fırtına olduğunu gözler önüne seriyor.
5. Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut / STAR WARS (1977)
IMDb Puanı: 8.6
Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut / Star Wars filminin konusu nedir? Yıldız Savaşları'nda, Yıldız Kruvazörü Diplomatik görevle yol alan Korvet'i kıstıracaktır. Bu küçük gemide Senato üyesi olan ancak asilerle işbirliği içinde de bulunan, Eski Cumhuriyet'in savunucularından Prenses Leia da bulunmaktadır. İmparatorluk gemisinde ise hem Leia'yı hem de asi casusların kaçırmış olduğu 'Ölüm Yıldızı'nın planlarını geri isteyen kötü Lord Vader yer almaktadır. Sevimli droid R2-D2 ve ortağı C3-PO ise Tatooine gezegeninde, tesadüfler eseri Luke Skywalker isimli genç pilot adayına satılırlar. Droidlerin amacı yüklü olan mesajı Obi Wan Kenobi isimli yaşlı bir keşişe iletmektir. Macera hız kesmeden devam edecek, bilahare Lucas kuşaklar boyunca sinemaseverlerin gönlünde taht kuracaktır.
4. YILDIZ SAVAŞLARI: İMPARATOR / STAR WARS: EPISODE V- THE EMPIRE STRIKES BACK(1980)
IMDb Puanı: 8.7
Yıldız Savaşları: İmparator / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back filminin konusu nedir? Yıldız Savaşları: İmparator'da, İmparator Darth Vader'ın da yardımıyla asileri ezerek evreni hakimiyeti altına almaya çalışmaktadır. Casus robotlar sayesinde asilerin merkezinin Hoth gezegeninde olduğunu öğrenir ve birlikleri oraya gönderirler. Luke Skywalker, Han Solo ve Prenses Lea, son anda Bulut Şehri'ne kaçarlar. Luke bu arada Yoda'yı bulmak ve Jedi eğitimini tamamlamak üzere yola çıkar.Kahramanlarımız bir araya gelip İmparator'u yenebilecekler midir?
3. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE / THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS (2002)
IMDb Puanı: 8.7
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule / The Lord of the Rings: The Two Towers filminin konusu nedir? Yüzüklerin Efendisi: İki Kule'de, Yüzük Kardeşliği üyelerinin her birinin, kardeşlik bozulduktan sonra başlarına gelenler anlatılıyor. Kahramanlarımız, gruplar halinde Orta Dünya'nın en tehlikeli yerlerinde maceralar yaşayacaklar, yeni kavimler ve çoktan unutulmuş medeniyetlerle tanışacaklar. Frodo ve Sam, yanlarında zorunlu işbirliği yapacakları eski bir dost(!) olduğu halde Tek Yüzük'ü düşmanın tam kalbine götürmeye çalışırken, diğer hobbitler Urukhai'nin elinden kurtulabilecek mi? Karanlık tarafa geçmiş olan Saruman'ın yaptıkları yanına mı kalacak? Gandalf olmadan kahramanlarımızın başarılı olma şansı ne? Büyük karanlığın gelişi ve Yüzük Savaşı'na dek olanların anlatılacağı İki Kule, kuşkusuz üçlemenin en heyecanlı bölümlerinden birini oluşturuyor.
2. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ / THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP (2001)
IMDb Puanı: 8.8
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring filminin konusu nedir? Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor. Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu, üretiminden yüz yıllar sonra ortaya çıkar. Amcasının kendisine emanet ettiği yüzüğün nelere kadir olduğundan habersiz olan Frodo, büyücü Gandalf'ın anlattıkları sonrasında dehşete kapılır. Bu yüzükten ve müstakbel savaşlardan kurtulmanın tek yolu, gücünü toplamaya çalışan Sauron'u da engellemek için bu yüzüğü yok etmektir. Yüzüğü yok edilebileceği tek yer olan Mordor'a götürmek için kendini feda eden savaşçılardan oluşan bir ekip oluşturulur. Çok uzun ve çetin geçecek olan yolculuk başlar. Orta Dünya'nın kaderi, bu insanların ellerindedir.
1. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ: THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING (2003)
IMDb Puanı: 8.9
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü / The Lord of the Rings: The Return of the King filminin konusu nedir? Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Tek Yüzük'ün yok edilmesi için verilen mücadeleyi konu ediyor. Sauron'un orduları büyüdükçe büyümektedirler. Frodo ve onun can dostu Sam, korku dolu bir yolculuğun göbeğinde, korkunç Mordor'a adım adım yaklaşmaktadırlar. Tek yüzük yok edilmelidir ve iyilik bunun için savaşmaya hazırdır. Arka planda ise insan, elf ve cüce orduları, karanlık güçlerin karşısında tüm eski düşmanlıklarına rağmen bir araya gelmişlerdir. Hepsi birden küçücük bir Hobbit'in eline ve onun yeteneklerine bakmaktadırlar. Orta Dünya'nın kaderi belli olmak üzeredir. Ancak Tek Yüzük'ü sahiplenmek, kimi zaman taşıyanına daha cazip gelebilir.
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