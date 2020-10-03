En iyi fantastik filmler listesi! IMDb puanını göre sıraladık

En iyi fantastik filmler; insanın kendi monoton hayatından uzaklaşmasına, hayal kurmasına birer araç olarak gösterilebilir. Görsel efektlerin yanı sıra kostüm ve makyajlarla çok daha etkileyici olan fantastik filmler listesi hazırladık. Fantastik film seviyorsanız Oscar almış bu listeye de bir göz atabilirsiniz.