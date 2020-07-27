MÖ 3000 yılında Sümerler de kullanıyordu! Pipet yararlı mı zararlı mı?

Pipet, çağlar boyunca farklı şekillerde insanlar tarafından kullanılan bir yardımcı. Pipetin yararları da var zararları da var. İşte pipetin geçmiş çağlardan bu yana kullanımı, yararları ve zararları...