MÖ 3000 yılında Sümerler de kullanıyordu! Pipet yararlı mı zararlı mı?

Pipet, çağlar boyunca farklı şekillerde insanlar tarafından kullanılan bir yardımcı. Pipetin yararları da var zararları da var. İşte pipetin geçmiş çağlardan bu yana kullanımı, yararları ve zararları...

MÖ 3000 yılında Sümerler de kullanıyordu! Pipet hayatımızda neyi değiştirdi

İnsanlar binlerce yıldır pipet kullanıyor. Pipetin tarihi, Sümerlerin M.Ö. 3000'de altından yapılmış tüplerden bira içmesine kadar uzanıyor. 1800'lerde insanlar çavdar saplarını pipet olarak kullandılar. Kağıt pipet ise 1888'de piyasaya sürüldü, ancak 1970'lerde plastik pipetler popüler hale geldi.

Bugün pipetler yaygın olarak kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün yaklaşık 170 milyon ila 490 milyon plastik pipet kullanılmakta. Pipetler içecek içmek için kolay ve sıhhi bir yol sunmalarının yanı sıra, engelli insanların da sıvıları güvenle tüketmelerine yardımcı olurlar.

Ancak, pipet kullanmanın faydasından çok zararı olabilir ve zamanla olumsuz sağlık durumlarına ve çevresel etkilere yol açabilir. Önce pipet ile içmenin faydalarına bakalım, sonra da zararlarına. İşte pipetle içmenin yararları ve zararları...

PİPETLE İÇMENİN FAYDALARI

Rahatlığı artırır

Doğrudan bir bardaktan içtiğinizde, bardağı yüzünüze doğru eğmeniz gerekir. Bu, dökülme riskini artırır. Pipet kullanmak, içeceği çok fazla eğmeden yudumlamayı kolaylaştırır. Bu özellikle içeceğinizde buz varsa faydalıdır.

Hijyeni artırır

Kutu içecek tüketirken pipetle içmek ideal olabilir. Ağzınızı doğrudan kutuya değdirmekten çok daha sağlıklıdır. Alüminyum kutuların kapaklarında zararlı bakteriler bulunabilir. Bakteriler, depolama, taşıma veya mağazada sergilenme sırasında tenekeleri yerleşebilir. Pipetle içmek restoranlarda da daha hijyeniktir. Yanlış yıkandığı takdirde bakteri yuvası olabilecek bardaklara ağzınızı değdirmenizi önler.

Engellilere yardımcı olur

Bardaktan içmek motor bozukluklar, güç bozuklukları ve yutma bozuklukları yaşayan insanlar için zor olabilir. Pipet kullanarak, bu insanlar daha rahat bir şekilde içeceklerini içebilirler.

Ön dişlerin lekelenmesini önler

Asitli içeceklerle beraber çay ve kahve gibi içecekler de dişlerinizin rengini değiştirebilir. Pipet kullanmak, bu içeceklerin ön dişlerinizle arasındaki teması azaltabilir. Bu yararı elde etmek için, içtiğiniz sıvının ön dişlerinize temas etmeyeceği biçimde pipeti kullanmalısınız.

PİPET KULLANMANIN ZARARLARI

Bir pipetle içmenin bazı faydaları olmasına rağmen, potansiyel dezavantajları da vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Dudaklarda büzüşük kırışıklıklara neden olur

Pipet kullanmak için dudaklarınızı büzmeniz gerekir. Zamanla bu, dudak kırışıklıklarına yol açabilir. Tıpkı uzun süreli sigara içilmesinden dolayı ağız çevresindeki dikey kırışıklıklar gibi. Bu kırışıklıklar, benzer bir dudak hareketi içeren pipet kullanımından da ortaya çıkabilir.

Şişkinliğe ve gaz problemlerine neden olur

Bir içeceğe pipet koyduğunuzda, pipetin içinde biraz hava kalır. Alınan her yudumda pipetin içinde kalan havayı vücudunuza alırsınız. Bu hava sindirim sisteminize gider ve gaz ile şişkinliğe neden olur. Bu nedenle, fazla gazı azaltmak için pipetten kaçınılması önerilir.

Arka dişlerinizi lekeler

Pipetlerin dişlerde lekelenmeyi önleyebileceğini pipetle içmenin yararları bölümünde anlatmıştık. Bu önlem ihtimali yalnızca ön dişler için geçerli. Pipetler ön dişlerinizin lekelenmesini azaltmaya yardımcı olsa da lekelenmeyi tamamen engellemez. İçecek diğer dişlere temas edecek ve bu alanlarda renk bozulmasına yol açacaktır.

Plastik pipetlerin zararları

Şirketler artık plastik atıkların azaltılmasına yardımcı olmak için geri dönüştürülebilir kağıt pipetler üretiyor. Metal, cam, silikon veya bambudan yapılmış, yeniden kullanılabilir pipetler de piyasada bulunuyor. Siz de bu tür pipetleri tercih ederek tek kullanımlık pipetlerden uzak durabilir, çevreye verilecek zararı azaltabilirsiniz.

Gel gelelim ki tek kullanımlık plastik pipetler hala en yaygın türdür. Çevreyi olumsuz etkileyerek dolaylı olarak sağlık sorunlarına da neden olabilirler.

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