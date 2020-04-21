Sıcak içeceklerle koronavirüsten korunmak mümkün mü?

İnternette koronavirüs salgını hakkında farklı kaynaklardan farklı tavsiyeler dolaşıyor. Bunlardan bir tanesi de sıcak içeceklerin koronavirüsü öldüreceği söylentisi... Peki, bu iddia doğru olabilir mi?