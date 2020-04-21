Sıcak içeceklerle koronavirüsten korunmak mümkün mü?

İnternette koronavirüs salgını hakkında farklı kaynaklardan farklı tavsiyeler dolaşıyor. Bunlardan bir tanesi de sıcak içeceklerin koronavirüsü öldüreceği söylentisi... Peki, bu iddia doğru olabilir mi?

Sıcak içeceklerle virüsten korunmak mümkün mü?

Koronavirüs hakkında internette dolaşan iddialardan bir tanesi, bu virüsün sıcakta yaşayamadığı, dolayısı ile sıcak içecekler içerek bu virüsten korunmanın mümkün olduğuna dair. Sosyal medya ve mesajlaşma programlarında hızla yayılan bu iddia o kadar yüksek oranda kullanıcıya ulaştı ki, UNICEF bu iddia ile uzaktan yakından ilgileri olmadığını söyleyen bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı.

Uzmanlar ne diyor?

Cardiff Üniversitesinden solunum hastalıkları uzmanı Ron Eccles "sıcak içeceklerin insanları virüs enfeksiyonlarından koruduğuna dair bir kanıt bulunmuyor" diyor. Eccles geçmişte nezle ve grip sırasınca tüketilen sıcak içeceklerin vücuttaki etkilerini inceleyen bir çalışma yapmıştı. Araştırmanın sonucunda, sıcak içeceklerin soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmesinin nedeninin ağız ve burundaki tükürük ve mukus salgılarının artırması olduğu belirlenmişti. Buna ek olarak, placebo etkisinin de yabana atılmaması gerektiği not edilmişti.

Şurası açık ki, sıcak içecekler bedende enfeksiyona neden olan virüsü öldürmek gibi bir fonksiyona sahip değiller. COVID-19 hastalığına neden olan Sars-CoV-2 koronavirüsünün su içerek, belli aralıklarla gargara yaparak gitmeyeceği biliniyor. Virüs bedene hasta insanların öksürme veya hapşırmaları ile ortama dağılan damlacıklarla giriyor, bu yüzden bulaştığı ilk yer soluk borusu oluyor. Soluk borusundaki hücrelerin üzerinde bulunan bir enzim, virüse onlara tutunma ve içeri girme imkânı veriyor.

Bu damlacıklar nefes yolu ile bedene alındıktan sonra akciğerlere doğru ilerliyorlar. Bu yüzden artık onlara ağzımızdan aldığımız sıcak, soğuk herhangi bir sıvı ile ulaşmak mümkün olmuyor. Sıcak içeceklerin nefes borusunun sıcaklığını yükselterek buradaki virüsleri öldürme ihtimali de görünmüyor. Virüs bedenin içine bir kere girdikten sonra hızla çoğalıyor ve kendini yıkama vs. gibi müdahalelerden rahatça koruyor. Hücre içine girdiğinde ise, yüksek ısıdan da kendini korumuş oluyor. İnsan bedeninin ortalama sıcaklığı 37 derece civarında. Bu sıcaklık, virüsün çoğalması ve yayılması için ideal. Başka bir koronavirüs türü olan SARS'ın öldüğü sıcaklığın ise 56 hatta bazı durumlarda 60-65 derece olduğu biliniyor. Sıcak içeceklerle insan bedeninin sıcaklığını bu seviyelere çıkartmak mümkün değil.

 

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