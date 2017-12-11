Şifreler Hakkında İlginç Gerçekler!
Pek çok insanın "1234" gibi basit şifreleri seçtiğini artık biliyoruz. Ama şifre konusunda çok daha ilginç detaylar da var!
Her ne kadar şifreler hakkında pek çok uyarı yapılıyor ve öneriler sunuluyor olsa da, şifre yönetimi insanlar için halen çok zor bir çaba gibi görünüyor. Onlarca alışveriş sitesi ve uygulamanın istedikleri şifreler, insanların yeni şifre bulmak için uğraşmaları ve bir şekilde bu şifreleri saklayarak korumalarını gerçekten de zor.
Bu yüzden de anketler, düzenli bir şekilde eski şifre alışkanlıklarının kaybolmadığını gösteriyor. Örneğin 2016 yılının en yaygın şifrelerinin başında "123456" gelirken, "123456789" da azımsanmayacak kadar popüler.
İnsanların şifre alışkanlıkları konusunda araştırma yapan EPC Group da, ilginç gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Geçtiğimiz ay içerisinde ankete katılan 600 kişinin %37'den fazlası, şifrelerini sadece bir site onları uyardığı zaman değiştirdiklerini söylemiş.
Katılımcıların %11'i, aynı şifreyi veya aynı şifrenin bir türevini en azından yedi yıl boyunca kullandıklarını söylüyor. Bu sayıların bu kadar düşük olması ise şaşırtıcı olan bir başka detay. Ancak son yıllardaki hack ve siber saldırı haberlerinin yaygınlaşması, bu durumda bir etken olabilir.
Bir başka ilgi çekici bulgu ise cinsiyetlerin şifre seçimine farklı yaklaşımları. Örneğin erkekler "password" (şifre) kelimesini şifreleri olarak kullanmaya 2.8 kat daha yatkınlar. Kadınlar ise biraz daha farklı bir yaklaşım sergileyerek, şifreleri olarak sevgililerinin ismini kullanmaya 1.3 kat daha yatkınlar.
Katılımcıların %22'si giriş yaptıkları her site için aynı şifreyi kullandıklarını söylüyor. %44'ü ise genellikle aynı şifreyi kullandıklarını belirtiyor. Sadece %14'lük bir kısım ise her site için farklı bir şifre oluşturduklarını söylüyor...
Levent Öztürk
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