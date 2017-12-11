Şifreler Hakkında İlginç Gerçekler!

Pek çok insanın "1234" gibi basit şifreleri seçtiğini artık biliyoruz. Ama şifre konusunda çok daha ilginç detaylar da var!

Şifreler hakkında ilginç gerçekler!

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