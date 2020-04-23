Şifreniz Elimizde Diyerek Şantaj Yapan E-postalara Kanmayın!

Sophos güvenlik uzmanları, 'bilgisayarınıza casus program yükleyerek internette porno izlerken web kameranız aracılığıyla sizi kaydettiğini' iddia eden ve bu yolla para koparmak isteyen e-posta mesajlarına kanmamanız gerektiği konusunda uyardı.