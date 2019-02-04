SIM Kart Kopyalayanlara 10 Yıl Hapis Şoku!

SIM kart korsanlarına kötü haber geldi. SIM kart kopyalayarak kripto para hırsızlığı yapana 10 yıl hapis kararı verildi.

  • Ercan Uğurlu
SIM kart kopyalayanlara 10 yıl hapis şoku!

SIM kart korsanları sonunda işledikleri suçun cezasını çekmeye başlıyor. Daha önce SIM kart kopyaladığı gerekçesiyle tutuklanan SIM kart korsanı Joel Ortiz, suçunu kabul etmesi sonucunda tam 10 yıl hapse mahkum edildi. Elbette Joel Ortiz'in asıl suçu SIM kartı kopyalaması değil, 5 milyon değerinde kripto para hırsızlığı yapması!

Evet, kripto paraların hayatımızdaki paylarını arttırmalarıyla beraber bu tip suçlara daha fazla tanık olacağız ne yazık ki. SIM kartını kopyalarak kripto para hırsızlığı yapma peşinde olan bazı SIM kart korsanları, neyse ki cezalarını çekmekte gecikmiyorlar. Bunların ilk örneklerinden Joel Ortiz'e verilen 10 yıl hapis, bir caydırıcı unsur olur mu bilinmez. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Joel Ortiz'in bu yılla tam 40 kişinin SIM kartını kopyaladığı biliniyor. Elbette işin içinde yalnızca Ortiz yok. Kısa bir süre önce birkaç SIM kart korsanı daha benzer suçlardan dolayı Florida çevresinde tutuklanmış. Şimdi sırada onların mahkemeleri var. Bakalım onlar ne kadar ceza alacak. Görünen o ki Joel Ortiz içeride yalnız kalmayacak.

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