Şimdi de 10 Bin Dolarlık Xbox Series X Geldi. Ama Bu Sefer Gucci'den!

Bu sıra dışı Gucci Xbox Series X'i dilerseniz siz de satın alabilirsiniz. Cebinizde "sadece" 10 bin Dolar'ınız olması yeterli!

  • Ercan Uğurlu
İşte 10 Bin Dolarlık Gucci Xbox Series X

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