Şimdi de 10 Bin Dolarlık Xbox Series X Geldi. Ama Bu Sefer Gucci'den!

Microsoft ve lüks moda ikonu Gucci, özel ve sınırlı sayıda üretilecek bir Xbox Series X için bir araya geldi. Moda ve teknoloji devi, bu konsollardan yalnızca 100 tane üretmiş. Eğer Gucci markalı bir Xbox Series X satın almak istiyorsanız, ödemeniz gereken tutar "sadece" 10 bin dolar.
Gucci'nin klasikleşmiş tasarım çizgisi ile dekore edilen Xbox Series X ve 2 özelleştirilmiş Xbox denetleyicisi ile beraber Gucci markalı bir taşıma çantasından oluşturulan bu özel kit, beraberinde Xbox Game Pass Ultimate aboneliği de içeriyor. Her ne kadar bu üyeliğin ne kadar süreceği belli olmasa da fiyata bakıldığında ömür boyu bir üyelikten söz edilmesi mümkün.
Peki, Gucci Xbox Series X'i bu denli özel yapan şey ne? Elbette Gucci markasıyla beraber geliyor olması ve yine Gucci'nin tanıdık monogram motifinin Series X yüzeyi boyunca işlenmiş olması. Gucci Xbox Series X, 17 Kasım'da satışa çıkıyor, ancak global çapta belli başlı ülkelerde bulunduğunu da belirtelim. Açıklanana göre özel seri, yalnızca New York City, Londra, Tokyo, Beveryl Hills, Mexico City, Milano, Berlin ve Pekin mağazalarında satışa çıkacak.
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