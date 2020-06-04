30 Yıl Önce Geliştirilen Ama Yayınlanamayan Oyun, Şimdi Yayınlanıyor

Tom Cruise'un 1990 yılında oynadığı Days of Thunder filminden ilham alınarak hazırlanan ama hiçbir zaman yayınlanmayan oyun Days of Thunder, 30 yıllık sessizliğinin ardından ilk kez oyun severlere sunulacak.