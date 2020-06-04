30 Yıl Önce Geliştirilen Ama Yayınlanamayan Oyun, Şimdi Yayınlanıyor

Tom Cruise'un 1990 yılında oynadığı Days of Thunder filminden ilham alınarak hazırlanan ama hiçbir zaman yayınlanmayan oyun Days of Thunder, 30 yıllık sessizliğinin ardından ilk kez oyun severlere sunulacak.

  • Ercan Uğurlu
Days of Thunder 30 Yıldan Sonra İlk Kez Geliyor!

Tom Cruise'un 1990 yılında beyaz perdeye yansıyan yarış filmi Days of Thunder, elbette Tom Cruise'un yanı sıra Nicole Kidman'ı da bulundurmasıyla o dönemde büyük ilgi görmüş ve çok sayıda izleyiciyi sinema salonlarına çekmeyi başarmıştı. Filmin hemen ardından da oyun geliştiricileri filmin peşine düşmüş ve bir an önce video oyunlarına uyarlamak istemişti.

Bu konuda hemen çalışmalara başlayan dönemin önemli oyun geliştiriclerinden Chris Oberth, NES, PC ve Game Boy platformu için ortaya bir oyun çıkarttı, fakat nasıl olduysa bu oyun hiçbir zaman yayınlanmadı.

Oynat

Ancak Days of Thunder şimdi geri dönüyor. Oyun, Video Oyunları Tarih Vakfı tarafından çıkartılacak. Vakıf tarafından yapılan çalışma sonrası Oberth'in çalışmaları satın alınmış ve bu çalışmalar arasından da Days of Thunder derlenip toplanmış.

21 disklik bir yedeğin içinden çıkartılan Days of Thunder, üzerinde biraz çalışıldıktan sonra tamamen oynanabilir olarak hazırlanmış. Şimdilerde oyun için son işlemler yapılıyor ve yakında GitHub üzerinden oyun severlere sunulacak.

Days of Thunder oyun içi videosunu hemen yukarıda izleyebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
4 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV fırsatı
Ters slash nasıl yapılır? Klavyede slash işareti
Günün En çok Okunanları
Sadece Akıllı Telefon Kullanıcılarına Özel Televizyon Sero TV Satışa Çıktı
En iyi uzay filmleri listesi! IMDb puanı yüksek 25 en iyi uzay filmi
Facebook'ta Eski Gönderileri Silmek, Artık Daha Kolay
30 Yıl Önce Geliştirilen Ama Yayınlanamayan Oyun, Şimdi Yayınlanıyor
Apple'dan, 2020'nin iPhone'ları için Mini LED Hamlesi

 

 