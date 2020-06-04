30 Yıl Önce Geliştirilen Ama Yayınlanamayan Oyun, Şimdi Yayınlanıyor

Tom Cruise'un 1990 yılında beyaz perdeye yansıyan yarış filmi Days of Thunder, elbette Tom Cruise'un yanı sıra Nicole Kidman'ı da bulundurmasıyla o dönemde büyük ilgi görmüş ve çok sayıda izleyiciyi sinema salonlarına çekmeyi başarmıştı. Filmin hemen ardından da oyun geliştiricileri filmin peşine düşmüş ve bir an önce video oyunlarına uyarlamak istemişti.
Bu konuda hemen çalışmalara başlayan dönemin önemli oyun geliştiriclerinden Chris Oberth, NES, PC ve Game Boy platformu için ortaya bir oyun çıkarttı, fakat nasıl olduysa bu oyun hiçbir zaman yayınlanmadı.
Ancak Days of Thunder şimdi geri dönüyor. Oyun, Video Oyunları Tarih Vakfı tarafından çıkartılacak. Vakıf tarafından yapılan çalışma sonrası Oberth'in çalışmaları satın alınmış ve bu çalışmalar arasından da Days of Thunder derlenip toplanmış.
21 disklik bir yedeğin içinden çıkartılan Days of Thunder, üzerinde biraz çalışıldıktan sonra tamamen oynanabilir olarak hazırlanmış. Şimdilerde oyun için son işlemler yapılıyor ve yakında GitHub üzerinden oyun severlere sunulacak.
Days of Thunder oyun içi videosunu hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
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