Simülasyonla Zamanda Geriye Gidildi

Gerçek hayatta imkansızla yan yana olan zamanda geriye yolculuk, bir kuantum bilgisayarda, simülyasyon ortamında "başarıldı"

Simülasyonla Zamanda Geriye Gidildi

Geleceğe Dönüş'teki gibi zamanda geriye gitmek belki hiç mümkün olmayacak, ancak bir grup kuantum fizikçisi, simüle edilmiş bir ortamda bir parçacığı zamanda geri göndermeyi başardı. IBM'in kuantum bilgisayarında yapılan deneyde "zamanı geri çevirme" algoritması yardımıyla bir parçacığın eskimesi, saniyenin milyonda biri kadar ters çevrildi.

Bu önemli bir başarı olsa da, gerçek zamanda zaman yolculuğu yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Takım, parçacığın zamanda geriye gidebilme ihtimalinin simülasyon dışında çok ama çok düşük ihtimalli olduğunu önemle belirtiyor. Takım, "sadece bir kuantumu zamanda geri döndürmenin bile doğada başa çıkılamaz bir iş" olduğunu vurguluyor.

Araştırma takımının kullandığı, çevrimiçi olarak da ulaşılabilen IBM bilgisayar, yalnızca beş kübitten oluşuyor. Zamanı geri çevirme deneyinde bunların yalnızca ikisinin veya üçünün kullanıldığı belirtiliyor. Bunun için kübitler, bir "yapay atomu" taklit edecek biçimde hazırlandı ve mikrodalgalar yoluyla daha kompleks bir duruma gelmeleri sağlandı. Bu "evrim süreci" saniyenin milyonda biri kadar sürdü. İkinci mikrodalga darbesi, her şeyi geri alarak kübitlerin ilk "gençlik" durumuna dönmelerini, yani saati eski haline geri getirmeyi sağladı.

Kendi akım kapasitörünüzü geliştirme hayaliniz belki gerçekleşmeyecek ancak bu yaşananlar, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Simülasyonla Zamanda Geriye Gidildi

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