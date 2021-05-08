Sinemayı Eve Getiren Teknoloji

vde daha fazla vakit geçirilen dönemde projeksiyon ürünlerine yönelik talep de artıyor. Tüketicilerin beklentisine en iyi cevabı, düz panel görüntüleme ürünlerine göre devasa boyutta görüntü sunan projeksiyonlar veriyor. Epson'un 3LCD teknolojisine sahip EH-TW740 ve EH-TW750 modelleri, film meraklılarına 18 yıl boyunca Full HD kalitesiyle gün ışığında bile sinema keyfi yaşatabiliyor.

Sinemayı Eve Getiren Teknoloji

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