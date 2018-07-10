Sinsice yaklaşan asteroidin parçası bulundu
Dünya'ya sinsice yaklaşan ve çarpmasından sadece saatler önce fark edilen asteroidin bir parçası bulundu!
Asteroid 2018 LA, 2 Haziran tarihinde biz fark etmeden gezegenimize yaklaştı ve Dünya'nın atmosferine çarptı. Her ne kadar asteroidin büyük bir kısmı atmosferde yanmış olsa da, bir jeo-bilim adamı ekibi bu ziyaretçimize ait bir parça bulmayı başardı ve şimdi de kaynağı hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor.
Fark edilmeyen asteroid yaklaşık olarak sadece 2 metre uzunluğundaydı ve Dünya'ya ulaşmadan sadece saatler önce fark edilmişti. Afrika'da Botswana üzerinde etkileyici bir alev topu içerisinde patlayarak da ziyaretini sonlandırdı.
SETI Enstitüsü'nden meteor uzmanı Peter Jenniskens ve meteor takibi yapan Finnish Fireball Network (Fin Alev topu Ağı) üyeleri, muhtemel parçaların iniş noktalarını hesapladılar. Alev topunun güvenlik kamerası görüntülerini kullanarak da bu konumları mümkün olduğunda yakın hale getirdiler.
Birkaç Botswana enstitüsünden bilim adamları da korumalı bir av alanında yer alan enkaz alanını beş gün boyunca incelemeye yardımcı oldu ve 23 Haziran tarihinde küçük bir meteor parçası bulundu. Bu parça, bir araba anahtarlığından daha küçüktü. Ekip, daha fazla parça bulmak için araştırmalarına devam etmeyi planlıyor.
Üniversitenin söylediğine göre bu nadir parça, asteroidin evine yönelik parçalar için incelenecek. Bu bilgi, 2018 LA gibi küçük ve belirlemesi zor olan uzay nesnelerinin gezegenimize çarpma yolunda olmaları ihtimallerinin daha iyi belirlenmesi için kullanılacak...
Levent Öztürk
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