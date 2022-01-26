Sıradaki iPhone'un Adı Ne Olacak? Hayır, iPhone 14'ten Bahsetmiyoruz!

Apple'ın yakında piyasaya çıkması beklenen yeni bir telefon üzerinde çalıştığını biliyoruz ve kuvvetle muhtemel bu telefon, iPhone SE 3 olacak. Ancak bundan o kadar da emin olmamak gerekiyor, zira yeni bilgilere göre telefonun ismi bu olmayacak.
Apple, bugüne kadar 2 iPhone SE modeli çıkarttı. Bunlardan ilkini iPhone SE ismiyle 2016 yılında tanıtan şirket, 2'inci modeli ise 2020 yılında iPhone SE (2020) ismiyle piyasaya çıkartmıştı. Buradan hareketle, zaten şirketin yeni iPhone SE modelinin isminin iPhone SE 3 olmasını beklemiyorduk. Fakat çıkacak telefon 3'üncü iPhone SE modeli olacağı için, bugüne kadar bu şekilde anılıyordu. Peki, yeni iPhone SE modelinin ismi ne olacak?
Gelen yeni raporlara göre Apple'ın yeni SE modelinin ismi iPhone SE Plus 5G olacak. Açıkçası bu isim de pek tatmin edici durmuyor, zira akıllarda soru işareti yaratıyor. Zira bugüne kadar gelecek iPhone SE modelinin ekran büyüklüğünün 4.7 inç olacağı söyleniyordu. Bu ekran boyutu, "Plus" modellerinden aşina olduğumu ölçülere pek uygun değil. Bunun neticesinde de Apple'ın bu defa 2 iPhone SE modelini bir anda piyasaya sürebileceğini söyleyebiliriz. Elbette resmi bir şimdilik açıklama yok; bekleyip göreceğiz.
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