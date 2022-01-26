Sıradaki iPhone'un Adı Ne Olacak? Hayır, iPhone 14'ten Bahsetmiyoruz!

Apple'ın bir sonraki telefonunun adı ne olacak? iPhone SE 3 mü, yoksa iPhone SE Plus 5G mi? Ya da başka bir isim mi beklemeliyiz?

  • Ercan Uğurlu
Apple Bir Sonraki Telefonuna Ne İsim Verecek?

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