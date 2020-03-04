Türkiye'de bugüne kadar en çok izlenen 50 gerilim filmi

Türkiye ve dünyada filmlerin performansları değişiklik gösterebiliyor. Peki, Türkiye'de bugüne kadar en çok izlenen 50 gerilim filmi hangisi? İşte Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok izlenen 50 gerilim filmi!

Türkiye'de en çok izlenen 50 gerilim filmi!

Box Office verilerine göre, 1989 yılından bu yana Türkiye'de sinemalarda en çok izlenen gerilim filmi Joker oldu. Joker, 10 haftada 1.876.237 izlenme rakamına ulaştı.
Listede Joker'i, 2012 ve Altıncı His takip ediyor.

2012 adlı film, 25 haftalık vizyon serüveninde 1.497.017 izlenme rakamına ulaştı. Altıncı His ise 1.428.659 izleyici tarafından sinemalarda izlendi.

4'üncü sırada Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay, 5'inci sırada Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma beşinci yer aldı. Da Vinci'nin Şifresi 6'ncı, Şeytanın Avukatı 7'nci, Lucy 8'inci, Cebimdeki Yabancı 9'uncu ve Dikey Limit 10. sıraya yerleşti.

Yerli yapımlardan Dabbe 17. sıradan listeye girdi.

İşte Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok izlenen 50 gerilim filmi!

JOKER FİLMİ KONUSU

Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, başarısız bir komedyen olan ve DS Comics karakterlerinden Batman'in en büyük düşmanı Arthur Fleck'in gençlik döneminde zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla "Joker" karakterine dönüşümünü konu ediniyor.

JOKER- Türkçe Altyazılı Son FragmanJOKER- Türkçe Altyazılı Son Fragman
Yeni fragman. #Joker yakında sinemalarda. Başrolde Oscar adayı Joaquin Phoenix ve Oscar Ödüllü Robert De Niro’nun bulunduğu ‘Joker’ Warner Bros. Pictures ile daha önce hiç karşınıza çıkmayan orijinal bir hikaye ile dev ekranlara geliyor. Filmin yapımı ve yönetmenliği Oscar adayı Todd Phillips’e ait. Filmin diğer oyuncuları ise şöyle sıralanıyor: Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Frances Conroy (Dizi “American Horror Story,” Hulu’s “Castle Rock”), Marc Maron (Dizi “Maron,” “GLOW”), Bill Camp (“Red Sparrow,” “Molly’s Game”), Glenn Fleshler (Dizi “Billions,” “Barry”), Shea Whigham (“First Man,” “Kong: Skull Island”), Brett Cullen (“42,” Netflix’s “Narcos”), Douglas Hodge (“Red Sparrow,” Dizi “Penny Dreadful”) ve Josh Pais ( gelecek“Motherless Brooklyn,” “Going in Style”). DC karakterlerinden esinlenilen, Phillips’in yönettiği filmin senaryosu Scott Silver (“The Fighter”) ve Phillips ile birlikte yazıldı. Filmin yapımı Phillips, Bradley Cooper ve Emma Tillinger Koskoff ile ortak bir çalışmayla gerçekleşti. Yönetici yapımcılığını ise Walter Hamada, Michael E. Uslan, Aaron L. Gilbert, Joseph Garner, Richard Baratta ve Bruce Berman üstlendi. Kamera arkası yaratıcı ekibinde görüntü yönetmeni Lawrence Sher (gelecek “Godzilla: King of the Monsters,” “The Hangover” üçlemesi ), yapım tasarımcısı Friedberg (“Selma,” “The Amazing Spider-Man 2”), editör Jeff Groth (“War Dogs,” “The Hangover Part III”) ve Oscar ödüllü kostüm tasarımcısı Mark Bridges (“Phantom Thread,” “The Artist”) bulunuyor. Warner Bros. Pictures sunumu, Village Roadshow Pictures, BRON Creative, Joint Effort Production işbilirliğiyle Todd Phillips filmi ‘Joker’ Dünya çapında Warner Bros. Pictures dağıtımıyla Ekim ayında vizyon girmesi bekleniyor.

Joaquin Phoenix, Joker filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazandı.

2012 FİLMİ KONUSU

'Independence Day' ve 'The Day After Tomorrow' gibi filmleriyle tanınan Roland Emmerich'in yönetmen koltuğunda oturduğu ''2012''de, Maya uygarlığının takvimi doğrultusunda 2012 yılında yaşanması beklenen kıyamet konu ediliyor. Filmde John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton, Danny Glover ve Woody Harrelson bir araya gelmişti.

2012 Fragman izle2012 Fragman izle
Dünyanın sonunun geldiği ve bu felaketten kurtulan insanların öyküsünü anlatan 2012 filminin fragmanı HD olarak yüklenmiştir.

2009'da vizyona giren film, o dönem için Türkiye'de tüm zamanlar en iyi yabancı film açılış hafta sonu hasılatını elde etmişti.

ALTINCI HİS FİLMİ KONUSU

Listenin 3. sırasında, vizyona girdiği dönemde fırtınalar estiren Altıncı His var. Film, 2020 yılında vizyona girmişti. M. Night Shyamalan'ın yazıp yönettiği filmde Bruce Willis başrolde yer almıştı. Dünyanın en kült filmlerinden Altıncı His, 'sürpriz' sonuyla da izleyenler üzerinde etki bırakmıştı.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=m_9ROlGqqYk[/youtube]

Filmde, ölüleri görebildiğini iddia eden, içine kapanık bir çocukla ona yardım etmeye çalışan bir çocuk psikoloğunun (Bruce Willis) hikâyesini anlatılıyor.

İŞTE TÜRKİYE'DE TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN 50 GERİLİM FİLMİ!

1

Joker

04.10.2019

1.876.237

2

2012

13.11.2009

1.497.017

3

Altıncı His

04.02.2000

1.428.659

4

Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay

20.11.2009

1.243.754

5

Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma

30.06.2010

1.041.920

6

Da Vinci Şifresi

19.05.2006

1.028.928

7

Şeytanın Avukatı

30.01.1998

911.260

8

Lucy

08.08.2014

867.232

9

Cebimdeki Yabancı

02.02.2018

846.833

10

Dikey Limit

26.01.2001

813.027

11

Sihirbazlar Çetesi 2

10.06.2016

747.288

12

Melekler ve Şeytanlar

15.05.2009

705.709

13

Yarından Sonra

28.05.2004

657.350

14

Jurassic World

12.06.2015

602.277

15

Cehennem

14.10.2016

600.992

16

Labirent: Ölümcül Kaçış

19.09.2014

543.160

17

Dabbe

10.02.2006

539.381

18

Azınlık Raporu

27.09.2002

537.362

19

Testere 4

26.10.2007

525.005

20

Musallat 2: Lanet

02.12.2011

514.331

21

Testere 3

03.11.2006

505.571

22

Testere 5

24.10.2008

500.256

23

Kod Adı Kılıçbalığı

07.09.2001

483.683

24

Turist (2010)

10.12.2010

477.377

25

Mavi Korku

26.11.1999

444.686

26

Dabbe: Cin Çarpması

02.08.2013

422.747

27

el-CİN

05.04.2013

421.052

28

Ben Efsaneyim

25.01.2008

415.750

29

Gözü Tamamen Kapalı

22.10.1999

409.446

30

Halka 2

18.03.2005

407.889

31

Bay & Bayan Smith

10.06.2005

403.826

32

O

15.09.2017

401.459

33

Yerçekimi

11.10.2013

395.872

34

Öteki Taraf

08.12.2017

391.485

35

Çin Seddi

30.12.2016

390.023

36

Bir Zamanlar... Hollywood'da

23.08.2019

386.909

37

Küçük Kıyamet

22.12.2006

383.749

38

Testere 2

11.11.2005

382.799

39

Parazit

01.11.2019

377.004

40

Constantine

11.03.2005

371.281

41

Dabbe: Bir Cin Vakası

03.08.2012

370.221

42

Kara Kule

04.08.2017

361.269

43

Garez

17.12.2004

359.763

44

Van Helsing

07.05.2004

357.876

45

Büyük Hazine

24.12.2004

353.350

46

Deja Vu

05.01.2007

345.479

47

Uçuş Planı

11.11.2005

337.492

48

Köy

19.11.2004

334.159

49

Alacakaranlık

16.01.2009

329.220

50

Kehanet

10.04.2009

327.899

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