Türkiye'de bugüne kadar en çok izlenen 50 gerilim filmi

Box Office verilerine göre, 1989 yılından bu yana Türkiye'de sinemalarda en çok izlenen gerilim filmi Joker oldu. Joker, 10 haftada 1.876.237 izlenme rakamına ulaştı.
Listede Joker'i, 2012 ve Altıncı His takip ediyor.
2012 adlı film, 25 haftalık vizyon serüveninde 1.497.017 izlenme rakamına ulaştı. Altıncı His ise 1.428.659 izleyici tarafından sinemalarda izlendi.
4'üncü sırada Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay, 5'inci sırada Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma beşinci yer aldı. Da Vinci'nin Şifresi 6'ncı, Şeytanın Avukatı 7'nci, Lucy 8'inci, Cebimdeki Yabancı 9'uncu ve Dikey Limit 10. sıraya yerleşti.
Yerli yapımlardan Dabbe 17. sıradan listeye girdi.
İşte Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok izlenen 50 gerilim filmi!
JOKER FİLMİ KONUSU
Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, başarısız bir komedyen olan ve DS Comics karakterlerinden Batman'in en büyük düşmanı Arthur Fleck'in gençlik döneminde zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla "Joker" karakterine dönüşümünü konu ediniyor.
Joaquin Phoenix, Joker filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazandı.
2012 FİLMİ KONUSU
'Independence Day' ve 'The Day After Tomorrow' gibi filmleriyle tanınan Roland Emmerich'in yönetmen koltuğunda oturduğu ''2012''de, Maya uygarlığının takvimi doğrultusunda 2012 yılında yaşanması beklenen kıyamet konu ediliyor. Filmde John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton, Danny Glover ve Woody Harrelson bir araya gelmişti.
2009'da vizyona giren film, o dönem için Türkiye'de tüm zamanlar en iyi yabancı film açılış hafta sonu hasılatını elde etmişti.
ALTINCI HİS FİLMİ KONUSU
Listenin 3. sırasında, vizyona girdiği dönemde fırtınalar estiren Altıncı His var. Film, 2020 yılında vizyona girmişti. M. Night Shyamalan'ın yazıp yönettiği filmde Bruce Willis başrolde yer almıştı. Dünyanın en kült filmlerinden Altıncı His, 'sürpriz' sonuyla da izleyenler üzerinde etki bırakmıştı.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=m_9ROlGqqYk[/youtube]
Filmde, ölüleri görebildiğini iddia eden, içine kapanık bir çocukla ona yardım etmeye çalışan bir çocuk psikoloğunun (Bruce Willis) hikâyesini anlatılıyor.
İŞTE TÜRKİYE'DE TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN 50 GERİLİM FİLMİ!
|
1
|
Joker
|
04.10.2019
|
1.876.237
|
2
|
2012
|
13.11.2009
|
1.497.017
|
3
|
Altıncı His
|
04.02.2000
|
1.428.659
|
4
|
Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay
|
20.11.2009
|
1.243.754
|
5
|
Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma
|
30.06.2010
|
1.041.920
|
6
|
Da Vinci Şifresi
|
19.05.2006
|
1.028.928
|
7
|
Şeytanın Avukatı
|
30.01.1998
|
911.260
|
8
|
Lucy
|
08.08.2014
|
867.232
|
9
|
Cebimdeki Yabancı
|
02.02.2018
|
846.833
|
10
|
Dikey Limit
|
26.01.2001
|
813.027
|
11
|
Sihirbazlar Çetesi 2
|
10.06.2016
|
747.288
|
12
|
Melekler ve Şeytanlar
|
15.05.2009
|
705.709
|
13
|
Yarından Sonra
|
28.05.2004
|
657.350
|
14
|
Jurassic World
|
12.06.2015
|
602.277
|
15
|
Cehennem
|
14.10.2016
|
600.992
|
16
|
Labirent: Ölümcül Kaçış
|
19.09.2014
|
543.160
|
17
|
Dabbe
|
10.02.2006
|
539.381
|
18
|
Azınlık Raporu
|
27.09.2002
|
537.362
|
19
|
Testere 4
|
26.10.2007
|
525.005
|
20
|
Musallat 2: Lanet
|
02.12.2011
|
514.331
|
21
|
Testere 3
|
03.11.2006
|
505.571
|
22
|
Testere 5
|
24.10.2008
|
500.256
|
23
|
Kod Adı Kılıçbalığı
|
07.09.2001
|
483.683
|
24
|
Turist (2010)
|
10.12.2010
|
477.377
|
25
|
Mavi Korku
|
26.11.1999
|
444.686
|
26
|
Dabbe: Cin Çarpması
|
02.08.2013
|
422.747
|
27
|
el-CİN
|
05.04.2013
|
421.052
|
28
|
Ben Efsaneyim
|
25.01.2008
|
415.750
|
29
|
Gözü Tamamen Kapalı
|
22.10.1999
|
409.446
|
30
|
Halka 2
|
18.03.2005
|
407.889
|
31
|
Bay & Bayan Smith
|
10.06.2005
|
403.826
|
32
|
O
|
15.09.2017
|
401.459
|
33
|
Yerçekimi
|
11.10.2013
|
395.872
|
34
|
Öteki Taraf
|
08.12.2017
|
391.485
|
35
|
Çin Seddi
|
30.12.2016
|
390.023
|
36
|
Bir Zamanlar... Hollywood'da
|
23.08.2019
|
386.909
|
37
|
Küçük Kıyamet
|
22.12.2006
|
383.749
|
38
|
Testere 2
|
11.11.2005
|
382.799
|
39
|
Parazit
|
01.11.2019
|
377.004
|
40
|
Constantine
|
11.03.2005
|
371.281
|
41
|
Dabbe: Bir Cin Vakası
|
03.08.2012
|
370.221
|
42
|
Kara Kule
|
04.08.2017
|
361.269
|
43
|
Garez
|
17.12.2004
|
359.763
|
44
|
Van Helsing
|
07.05.2004
|
357.876
|
45
|
Büyük Hazine
|
24.12.2004
|
353.350
|
46
|
Deja Vu
|
05.01.2007
|
345.479
|
47
|
Uçuş Planı
|
11.11.2005
|
337.492
|
48
|
Köy
|
19.11.2004
|
334.159
|
49
|
Alacakaranlık
|
16.01.2009
|
329.220
|
50
|
Kehanet
|
10.04.2009
|
327.899
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