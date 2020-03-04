Türkiye'de bugüne kadar en çok izlenen 50 gerilim filmi

Türkiye ve dünyada filmlerin performansları değişiklik gösterebiliyor. Peki, Türkiye'de bugüne kadar en çok izlenen 50 gerilim filmi hangisi? İşte Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok izlenen 50 gerilim filmi!