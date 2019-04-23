Siri Kısayolları ve Ekran Süresi MacOS'e Geliyor
Apple'ın iOS ile tanıttığı iki kullanışlı özellik, MacOS'in yeni bir sürümünde kendisine yer bulabilir!
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple'ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) yaklaşık iki ay kadar uzağımızda ancak bu durum, teknoloji devinin duyuracağı özellikler konusunda bazı söylentilerin ortaya çıkmasına mani değil. Spekülasyon için açık olan bir nokta ise MacOS'un Apple Music ve Podcast'ler için bağımsız uygulamalar sunacak olması. Size daha önce de duyurduğumuz gibi yeni MacOS versiyonu iTunes'un işlevselliğinin bir kısmının bölünmesine yol açabilir.
Şimdi ise yeni bir raporda Apple'ın geliştirmekte olduğu macOS 10.15 sürümünün Siri Kısayolları ve Screen Time (dijital sağlık uygulaması) özelliklerini destekleyebileceği ve bazı iOS uygulamalarının Apple'ın masaüstü işletim sistemine getirebileceği öne sürülüyor. iOS 12 cihazlarının kullanıcılarının aşina olduğu Siri Kısayolları, kullanıcıların belirlediği eylemler için özel ses komutları vermelerini sağlayan bir özellik. Siri Kısayolları'nın macOS'a gelmesi ise Kısayollar uygulamasının MacOS işletim sisteminin yeni sürümünde yer alabileceği anlamına gelebilir.
Kısayolların yalnızca Mac App Store'da Marzipan tabanından geliştirilen uygulamalara gelebileceğini ihtimalini unutmamak gerekiyor. Apple, iOS uygulamalarını macOS'a sorunsuz bir şekilde getirmek için Marzipan teknolojisini kullanıyor. Bu, yalnızca Marzipan tabanlı uygulamaların macOS 10.15'teki Kısayollar özelliği ile uyumlu olacağı anlamına geliyor.
Ek olarak, iOS 12'de bulunan Ekran Süresi özelliğinin de gelecek nesil macOS'a geleceği kuvvetle ihtimal verilen bir durum. Bu özellik, Apple tarafından kullanıcıların uygulamalar için harcadıkları süreyi yönetmelerine ve sınırlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlandı ve özelliğin iOS üzerinde sahip olduğu işlevlerin macOS 10.15 sürümüne değişmeden aktarılması bekleniyor.
Bir sonraki macOS sürümünde bulunacağı iddia edilen diğer özellikler şu an için yeni bir Sistem Tercihleri arayüzünün yanı sıra konfeti, lazerler ve havai fişekler gibi iMessage efektleri ve yeni bir Apple ID yönetim panelinden ibaret. Ancak birkaç gün önce ortaya çıkan bir söylenti oldukça dikkat çekici: macOS 10.15 ile iPad Pro gibi yeni nesil tablet bilgisayarlar, Mac cihazları için harici bir ekran haline gelebilir.
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