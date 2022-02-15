Siri, "Yanlışlıkla" Apple'ın Yeni Sürprizini Sızdırmış Olabilir!

Apple'ın sesli asistanı Siri, "yanlışlıkla" Apple'ın yeni sürprizi HomePod 2'yi sızdırmış olabilir!

  • Levent Öztürk
Siri, "yanlışlıkla" HomePod 2'yi sızdırdı...

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