Siri, "Yanlışlıkla" Apple'ın Yeni Sürprizini Sızdırmış Olabilir!

Görünene göre Apple'ın sesli asistanı Siri, yaklaşan bir HomePod 2 tasarımıyla ilgili ayrıntıları yanlışlıkla sızdırmış olabilir. Apple'ın geçtiğimiz yıl orijinal HomePod'u durdurmasına ve odağını HomePod Mini'ye kaydırmasına rağmen, bir dizi sızıntı ve söylenti, bazı yeni özelliklerle birlikte yeni bir HomePod 2'nin yakında gelebileceğini öneriyor.
Bu yeniliklerden birinin, Amazon Echo Show 10 ve Google Nest Hub 2 gibi bir cihazın ortaya çıkmasını sağlayacak bir ekran olduğu düşünülüyor. Görünene göre Siri de bu söylentileri doğruluyor. Birkaç kullanıcı, sesli asistanın onlara istedikleri bilgilerin "HomePod'larında görüntülendiğini" söylediğini bildirdi (What HiFi aracılığıyla).
Mevcut HomePod modellerinde herhangi bir ekran bulunmadığı düşünülürse ve eğer Siri bir hata yapmadıysa, yakında ekranlı bir HomePod 2 görebiliriz.
Yine de bu habere şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Birden fazla kullanıcı Siri'nin bu yanıtı verdiğini duyduğunu iddia ediyor ve hatta biri tarafından bir video bile paylaşıldı ancak bu olay bir sızıntının onaylanması olmayabilir.
Öncelikle, bunun sadece basit bir hata olması mümkün. Siri, iPhone veya iPad gibi ekranlı bir cihazın adını söylemek yerine, yakın zamanda yapılan bir iOS güncellemesinin neden olduğu bir hata nedeniyle "HomePod" demiş olabilir.
Alternatif olarak, Siri bu yanıtı vermeden önce kullanıcıların hangi komutu verdiğini bilmediğimizden, bunun kullanıcı tarafında bir tür aldatmaca olması da mümkün çünkü özel komutlar oluşturarak Siri'nin her türlü ifadeyi söylemesi sağlanabiliyor.
Tüm sızıntılarda ve söylentilerde olduğu gibi, bundan sonra ne tür bir akıllı hoparlör bekleyebileceğimizi kesin olarak bilmemiz mümkün değil. Eğer varsa, Apple'ın HomePod 2 planlarını resmi olarak açıklamasını beklememiz gerekecek...
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