Apple, 12 Tedarikçisi İle Bağlarını Tamamen Koparttığını Duyurdu!

Apple, sattıkları cevherin silahlı çatışmaları finanse etmek için kullanıldığı endişesiyle 12 rafineri ve döküm şirketi ile ilişkisini sonlandırdı.
Teknoloji devi, en son "tartışmalı mineral" denetiminin sonuçlarını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sundu. Hazırlanan üçüncü taraf raporu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerde kalay, tantal, tungsten ve altın (3TG) madenciliği yapan bir düzine şirketin sözleşmelerinden muaf tutulduğunu, çünkü denetime katılmayı reddettiklerini veya "madenlerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesiyle ilgili gereksinimlerimizi başka türlü karşılamadıklarını" belirtti.
Teknoloji şirketleri tedarik zinciri sorunları ve çip kıtlığı ile uğraşırken bile Apple, tedarikçi davranış kurallarının ortak şirketlerin "sosyal, çevresel ve insan hakları riskleri" dahil olmak üzere çeşitli riskleri tanımlamasını gerektirdiğini söylüyor.
Dosyada, "Apple'da insan haklarına saygımız, herkese haysiyet ve saygıyla davranma taahhüdümüzle başlar" deniyor ve şu şekilde devam ediliyor: "Apple'ın Yönetim Kurulu, müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve tedarik zincirimizin her seviyesindeki insanlar dahil olmak üzere herkese nasıl davranacağımızı yöneten bir insan hakları politikası benimsemiştir."
Şirket, "kan mineralleri" olarak adlandırılan bu maddeleri sınırlamaya yönelik ilk çabalarında öncelik verilen 14 malzeme arasında kalay, tantal, tungsten ve altını hedeflediğini söyledi. Apple, 2009'dan bu yana ihlaller nedeniyle 163 3TG izabe tesisi ve rafinerisiyle bağlarını kopardığını belirtti.
Yeni dosyalara göre 2021, Apple'ın tedarik zincirindeki 3TG izabe tesislerinin ve rafinerilerinin %100'ünün denetim standartlarını karşıladığı art arda yedinci yıl oldu...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın