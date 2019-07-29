Siri'nin Özel Kayıtlarını Birileri Duyuyor
Siri'nin yakaladığı seslerin sıkça "özel" şeyleri içerdiği ve bunların çalışanlar tarafından duyulduğu ortaya çıktı!
Apple, kullanıcılarının gizliliğine önem verdiğini sıkça gösterse de, zaman zaman endişe verici davranışları olmuyor değil. The Guardian'a göre Siri'yi kalite kontrolünden geçiren sözleşmeli çalışanlar, hassas bilgileri sıkça duyuyorlar.
Bu hassas şeylere tıbbi bilgiler, suç faaliyetleri ve hatta "cinsel karşılaşmalar" dahil bulunuyor. Çalışanlar günlük Siri etkinleştirmelerinin sadece yüzde 1'ini dinliyorlar. Kayıtlar genellikle birkaç saniyeden uzun değiller. Apple bu yolla dijital asistanın istekleri yerine getirip getirmediğini, verilen komuttan sonra ne olduğunu kontrol ediyor.
Apple, bu konuda birkaç gizlilik önlemi aldığını, kayıtların Apple ID'lerle bağlı olmadığını, sesler üzerindeki çalışmaların, "katı gizlilik gereksinimlerine" tabi olan çalışanlar tarafından "güvenli tesislerde" yapıldığını söylüyor.
Ancak bu önlemler, endişeleri tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyecek gibi görünüyor. The Guardian'ın kaynağı işe yeni girenlerin çok sıkı bir güvenlik araştırmasına tabi tutulmadığını iddia ediyor. Dolayısıyla niyetini bozan yeni bir çalışan, veriyi kötüye kullanabilir.
Durumdan rahatsız olduysanız, "Hey Siri" işlevini ve hatta Siri'yi tamamen kapatabilirsiniz. Aksi halde neyi paylaşacağınızı kontrol etmenin bir yolu bulunmuyor.
Ses kayıtlarıyla ilgili durumun Google ve Amazon için de geçerli olduğunu söylemekte fayda var. Ancak bu iki firma, bazı kayıtları paylaşmayı kapatmanıza izin verse de Apple'da "Hey Siri"yi kapatmaktan başka çareniz bulunmuyor.
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