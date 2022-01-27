Şirketlerin Teknolojik Donanımını Cebe Sığdıran Uygulama: ITOC

Türkiye'de şirketlerin teknolojiye açılan penceresi olan ITserv, ilk yerli ve milli izleme yazılımı sertifikasına sahip ürünü ITOC (IT Operation Center) ile kurumlara hız kazandırıyor. ITOC, kurumlara 7/24 her an ve yer yerden akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden altyapılarını izleme ve uzaktan müdahale edebilme imkanı veriyor.
ITGroup bünyesindeki ITserv, Türkiye'de IT yöneticileri için yeni bir teknoloji penceresi olacak alanında ilk yerli ve milli sertifikalı yazılım ürünü olan ITOC'u kısa süre önce kullanıma sundu. ITOC özellikle anında müdahale gerektiren durumlarda sorunları tespit ederek çözümü hızlandırıyor. Üstelik bunu tek bir noktadan akıllı telefonlara kurulan uygulamayla yapıyor.
ITGroup bünyesindeki ITserv'ün Türkiye'deki şirketleri tamamen yerli yazılımlar ve global çözümlerle dijital dünyaya taşıdığını belirten ITGroup CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan, şöyle konuşuyor: "Bu yıl kurumlara sunduğumuz ITOC, kullanıcılarını rekabette öne çıkarıyor. Rakip global yazılımlara göre yüksek tasarruf sunan ITOC ile kurumlar zaman ve para kaybı yaşamadan faaliyetlerini sürdürebiliyor. ITGroup olarak yerli yazılımlarla şirketleri dünyada teknoloji liginde üst sıralara çıkarmaya devam edeceğiz."
ITOC nasıl çalışıyor?
ITOC uygulaması kurumların sistemina entegre edildiği andan itibaren şirket altyapısında bulunan network, enerji, server, depolama, iklimlendirme ve benzeri ekipmanları hemen keşfediyor. Bu keşfin ardından cihaz ve yazılımlarda olası yaşanan problemleri gerçek zamanlı olarak tespit ederek ilgili yöneticilere bildiriyor. Hatta istenirse düzeltilmesi için operasyonel destek sunuyor. Çıkan olası problemlerde tüm çalışanlara bildirim gitmesi yerine sadece, ilgili departman görevlilerine gerekli alarm ve bildirim mesajları gönderiliyor. Tüm bu iş süreçlerini Android & iOS uyumlu mobil cihazlar üzerinden yönetme imkanı tanıyan ITOC uygulaması sistem ve network altyapılarını 7/24 istenilen zaman ve istenilen yerden izleme esnekliği sağlıyor.
ITOC Hakkında detaylı bilgi için: https://itoc.com.tr/videolar/
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın