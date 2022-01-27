Şirketlerin Teknolojik Donanımını Cebe Sığdıran Uygulama: ITOC

ITserv, ilk yerli ve milli yazılım sertifikalı izleme ürünü ITOC ile kurumlara 7/24 tüm teknoloji altyapılarını kontrol imkanı sunuyor. Kurumlar ITOC ile akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden donanımlarını izleyerek hızla müdahale yeteneği kazanıyor