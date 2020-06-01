Sırrı nihayet çözüldü! SpaceX'teki dinozoru Astronot Behnken açıkladı

SpaceX- NASA insanlı uçuşu 30 Mayıs 2020 cumartesi günü gerçekleşmişti. Tüm dünyanın gözü, canlı yayınlanan fırlatmadaydı. Nefeslerin tutulduğu insanlı uzay yolculuğunda, canlı yayında ekranlara yansıyan oyuncak dinozor da oldukça ilgi çekmişti.
SpaceX tarafından büyük bir başarıyla gerçekleştirilen ve milyonlarca kişinin takip ettiği görev başarıyla tamamlandı.
Astronot Bob Behnken ve Doug Hurley SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yolculuğa çıktılar. Peki ekranlara yansıyan oyuncak dinozorun orada ne işi vardı? Bu sorunun yanıtı Astronot Bob Behnken'dan geldi.
SpaceX Roketindeki Oyuncak Dinozorun Sırrı
Astronot Bob Behnken, Doug Hurley ve kendi çocuklarının dinozorlara ilgi duyduğunu, bu nedenle görevden önce çocuklarına bir dinozor seçtirdiklerini söyledi. Çocukların seçimi ise Tremor isimli bu renkli dinozor oldu. Seçilmiş dinozor, astronotlarla birlikte uzay yolculuğuna çıktı.
Oyuncak Dinozor Sıfır G Göstergesi Oldu
Oyuncak dinozor, bu yolculukta sıfır-g göstergesi oldu. Peki sıfır-g göstergesi nedir?
Sıfır-G Göstergesi Nedir?
Sıfır-G göstergesi, uzay araçlarının Dünya'dan ayrıldıktan sonra yer çekimi olmayan bir ortamda bulunuyorlar. Astronotlar, yer çekiminin olmadığını göstermek için nesnelerin sebest hareketine izin veriyorlar. Buna sıfır-g göstergesi deniyor.
Uzaydaki İlk Oyuncak Dinozor Tremor Değil
Uzaya giden ilk oyuncak Tremor isimli bu oyuncak dinozoru değil. Daha önce uzaya ilk çıkan insan Yuri Gagarin, yanına oyuncak bir bebek almıştı. Bu olayın ardından uzay yolculuğuna çıkacak olan astronotların yanına küçük bir nesne alması da bir gelenek oldu. Bu nesnelerin şans getirdiğine ve çocukların uzaya ilgi duymasını sağladığına inanılıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın