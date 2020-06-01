Sırrı nihayet çözüldü! SpaceX'teki dinozoru Astronot Behnken açıkladı

SpaceX roketinin ilk insanlı uzay yolculuğu geçtiğimiz günlerde başarıyla gerçekleşti. Canlı yayınlanan fırlatmada, astronotların yanındaki oyuncak dinozor dikkat çekti. Dinozorun sırrını Astronot Bob Behnken açıkladı.

SpaceX roketindeki oyuncak dinozorun sırrı nedir?

SpaceX- NASA insanlı uçuşu 30 Mayıs 2020 cumartesi günü gerçekleşmişti. Tüm dünyanın gözü, canlı yayınlanan fırlatmadaydı. Nefeslerin tutulduğu insanlı uzay yolculuğunda, canlı yayında ekranlara yansıyan oyuncak dinozor da oldukça ilgi çekmişti.

SpaceX tarafından büyük bir başarıyla gerçekleştirilen ve milyonlarca kişinin takip ettiği görev başarıyla tamamlandı.

Astronot Bob Behnken ve Doug Hurley SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yolculuğa çıktılar. Peki ekranlara yansıyan oyuncak dinozorun orada ne işi vardı? Bu sorunun yanıtı Astronot Bob Behnken'dan geldi.

oyuncak dinozor spacex

SpaceX Roketindeki Oyuncak Dinozorun Sırrı

Astronot Bob Behnken, Doug Hurley ve kendi çocuklarının dinozorlara ilgi duyduğunu, bu nedenle görevden önce çocuklarına bir dinozor seçtirdiklerini söyledi. Çocukların seçimi ise Tremor isimli bu renkli dinozor oldu. Seçilmiş dinozor, astronotlarla birlikte uzay yolculuğuna çıktı.

Oyuncak Dinozor Sıfır G Göstergesi Oldu

Oyuncak dinozor, bu yolculukta sıfır-g göstergesi oldu. Peki sıfır-g göstergesi nedir? 

oyuncak dinozor

Sıfır-G Göstergesi Nedir?

Sıfır-G göstergesi, uzay araçlarının Dünya'dan ayrıldıktan sonra yer çekimi olmayan bir ortamda bulunuyorlar. Astronotlar, yer çekiminin olmadığını göstermek için nesnelerin sebest hareketine izin veriyorlar. Buna sıfır-g göstergesi deniyor.

Uzaydaki İlk Oyuncak Dinozor Tremor Değil

Uzaya giden ilk oyuncak Tremor isimli bu oyuncak dinozoru değil. Daha önce uzaya ilk çıkan insan Yuri Gagarin, yanına oyuncak bir bebek almıştı. Bu olayın ardından uzay yolculuğuna çıkacak olan astronotların yanına küçük bir nesne alması da bir gelenek oldu. Bu nesnelerin şans getirdiğine ve çocukların uzaya ilgi duymasını sağladığına inanılıyor.

Tour from Space: Inside the SpaceX Crew Dragon Spacecraft on Its Way to the Space StationTour from Space: Inside the SpaceX Crew Dragon Spacecraft on Its Way to the Space Station
In this video, NASA astronauts Robert Behnken and Douglas Hurley take viewers on a tour of the SpaceX Crew Dragon spacecraft that will take them on a 19-hour-journey to their new home in orbit. The SpaceX Falcon 9 rocket and Crew Dragon spacecraft successfully launched from Kennedy Space Center’s historic Launch Pad 39A at 3:22 p.m. EDT on May 30 with the astronauts aboard for a mission to the orbiting laboratory. Crew Dragon will perform a series of phasing maneuvers to gradually approach and autonomously dock with the International Space Station on Sunday, May 31, at approximately 10:29 a.m. EDT. Learn more about the mission by visiting

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