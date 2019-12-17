Sıvı Nitrojenle Soğutulan AMD Ryzen 9 3900X'den Rekor

Sıvı nitrojen soğutmalı bir AMD Ryzen 9 3900X işlemci, wPrime testinde yeni bir dünya rekoru kırdı ve mevcut rekoru elinde bulunduran Intel Core i9-7920X'i geride bıraktı.
Avustralyalı overclock'çu jordan.hyde99, AMD Ryzen 9 işlemciyle 5,625MHz hızlarına ulaştı. AMD'nin Zen 2 mikro mimarisine sahip olan Ryzen 9 3900X, normalde 3,8GHz hızında çalışıyor ve boost ile 4,6GHz'e hızlanabiliyor. AMD Ryzen 9 3900X ile yapılan test, 35 saniye 517 milisaniyede tamamlanırken, rekorun önceki sahibi Intel Core i9-7920X ile yapılan test, 35 saniye 693 milisaniyede tamamlanmıştı.
Sonuçlarda ilgi çeken bir nokta, Intel Core i9'un bu rekoru 5.955MHz'e overclock'luyken kırmış olması. Bu, AMD Ryzen 9 3900X'in testi daha düşük saat hızıyla daha çabuk tamamladığı anlamına geliyor. İşlemcilerin ikisi de 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahipler.
Şu sıralar işlemci alanında işleri yolunda giden AMD'nin bu haberden hoşnut olduğunu düşünüyoruz.
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