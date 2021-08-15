Sıvıyla Temas Eden Telefonları 4 Adımda Kurtarmak Mümkün

Sıvıyla temas eden telefonlara yapılan ilk işlemler cihazlarda kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Birçok kişinin panikle hareket ederek telefonlarına yanlış müdahalede bulunduğunu belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, sıvıya maruz kalan telefonların sağlığı için yapılması ve yapılmaması gerekenleri 4 adımda paylaşıyor.