Sivrisineklere Karşı Sivrisinekleri Kullanıyorlar

Biyoteknoloji şirketi Oxitec'in öncülüğünü yaptığı bir proje kapsamında Florida'da genetiği değiştirilmiş sivrisinekler doğaya salındı. Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler ABD'de ilk kez vahşi doğaya salınıyor. Amaç: Dang humması ve Zika gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılmasından sorumlu türlerle mücadele etmek.
Aedes aegypti, Florida'daki toplam sivrisinek popülasyonunun yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor, ancak neredeyse tüm sivrisinek kaynaklı hastalıklardan sorumlu. Kimyasal ilaçlama, bu türün ilaçlara dirençli hale gelmesi nedeniyle başarısız olmaya başlamıştı. Bu yüzden alternatif bir çözüm geliştirmek gerekiyordu.
Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi İcra Direktörü Andrea Leal yaptığı açıklamada, "Birincil görevimiz, Florida'da yaşayanları hastalık ileten Aedes aegypti dahil olmak üzere tüm sivrisineklerden korumaktır. Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi, sakinlerimizi korumak için çevre dostu ve hedefli araçlar araştırma ve vahşi doğayı korumadaki kararlılığını sürdürüyor" dedi.
Oxitec tarafından doğaya salınan genetiği değiştirilmiş erkek sivrisinekler, tTa adı verilen özel bir protein üretiyor. Aedes aegypti dişileriyle çiftleştiklerinde, tTa proteini dişiye geçiyor ve dişi yavruları öldürüyor. Bu yöntemle, bölgede vahşi hastalık yayan Aedes aegypti ve bu nedenle bulaşan hastalıkların sayısının azaltılması hedefleniyor.
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