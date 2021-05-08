Kripto Para Madenciliğini Yasaklamak İçin Harekete Geçildi

ABD'nin New York eyaleti, çevreye zarar vermekte olduğu gerekçesi ile kripto para madenciliğini yasaklamayı planlıyor. Yasak için en önemli adım atıldı bile...

Kripto Para Madenciliğini Yasak Geliyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Yaşasın başlıyor. Sonları geldi.

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