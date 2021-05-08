Kripto Para Madenciliğini Yasaklamak İçin Harekete Geçildi

Demokrat senatör Kevin Parker tarafından teklif edilen kanun tasarısı, devletin sürdürülebilirlik hedeflerine telafisi mümkün olmayan zararları önlemek amacıyla kripto madenciliğine üç yıllık bir yasaklama getirmeyi amaçlıyor. Tasarı Çevre Koruma Komitesine havale edildi ve kabul edilirse, kripto madencilerinin çalışmaya devam etmeleri için çevresel etki incelemesinden geçmeleri gerekecek.
Tasarıda yasağın nedeni, "Kripto para madenciliği merkezlerinin devam eden ve genişleyen operasyonu, New York Eyaletindeki enerji kullanım miktarını büyük ölçüde artıracak ve ilgili sera gazı emisyonlarının, İklim Liderliği ve Topluluk Koruma Yasasına uyumu telafi edilemeyecek şekilde zedeleyeceğine inanıyoruz" şeklinde açıklanıyor.
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Kripto para birimlerinin fiyatındaki artış, madencilik uygulamalarını mercek altına alınmasına yol açmış gibi görünüyor. Özellikle Bitcoin madenciliğiyle ilgili en yaygın şikayetlerden biri, çevre üzerine getirdiği yük ile ilgili. Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerji miktarını astronomik rakamlara yükseldiği belirtiliyor. Cambridge Üniversitesi'nin yakın tarihli bir raporunda, Bitcoin'in yıllık bazda İsveç'in tamamından daha fazla enerji kullandığını (141,91 TWh / yıl) iddia ediliyor.
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Yaşasın başlıyor. Sonları geldi.