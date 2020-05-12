Siz bir de içini görün! İşte dünyanın en büyük özel jeti Boeing 747-8i

Dünyanın en büyük özel jetlerinden biri olan Boeing Business Jet 747-8i, içi ile en lüks uçuş deneyimini yaşatıyor. Dünyanın aktif operasyondaki en büyük özel jeti, sanki gökyüzündeki ultra lüks bir otel gibi.
Dünyada şu anda sadece birkaç tane özel 747-8i jeti var.
Orta Doğu'dan bir iş adamı, Fransız iç mimari tasarım firması Cabinet Alberto Pinto'ya jetin içini tasarlattı. Tüm tasarımı tamamlamak 4 yıl sürdü.
Bu fotoğrafta gördüğünüz uçağın burnunda, kokpitin hemen altında bulunan ana yatak odası.
Bunun sebebi jetin ön tarafı motorlardan en uzak yeri ve burası uyumak için en ideal bölüm.
Jette salonlardan yemek odalarına dek, her şey bulunuyor. İçindeyken uçakta olduğunuzu unutmanız olası.
Burası normalde 1A ve 1B numaralı koltukların bulunduğu yer. Burada artık iki kişilik koltuk yer alıyor.
Birçok şık tasarım ürünler uçakta yer alıyor. Örneğin ışığı kontrol eden bu dokunmatik ekranlar gibi.
Uçakta kocaman aynaların rafların yer aldığı banyolar mevcut. Sıkışık uçak tuvaletleri söz konusu değil.
Uçakta bir duş bile bulunuyor.
Uçaktaki başka bir oda.
Aksesuarlar da yer alıyor.
Jetin kokpit altındaki ana yatak odasını, jetin geri kalanıyla bu merdiven ayırıyor.
Jette bir TV ve okuma odası da var. Uçak burundan kuyruğa 250 feet yani 76,2 metre uzunluğunda.
Ana yatak odasının üstünde yer alan kokpit.
Uçağın salonunda 3 büyük koltuk bulunuyor.
Yemek, sohbet için ideal masa alanı.
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