Sızan Yeni Galaxy Fold 2 Çizimleri, Telefon Hakkında Yeni İpuçları Veriyor

Sızıntı konusunda sessiz kalan Samsung Galaxy Fold 2'den gelen net bir görüntüyle yeni sızıntıların yolu açılmış olabilir.
Sızıntı, bu konuda güvenilir bir geçmişi olan @UniverseIce'tan geliyor. Twitter'da paylaşılan çizimde telefon, katlanmamış, açık bir halde duruyor. Bu haliyle cihaz, ekran çerçevesinin inceliği dışında bir tablete benziyor. İlk Galaxy Fold'daki geniş çentiğin aksine, ön kameraya küçük bir delik üzerinde yer verilmiş görünüyor. Telefon açıkken kameranın konumu garip gelebilir, ancak katladığınızda ekranın ortasına geliyor. Bu, paylaşılan ikinci tweet'te gösteriliyor.
Şu ana kadar Galaxy Fold 2'den gelen çok sayıda sızıntı olmadığından, bu çizime bir miktar şüpheyle bakmakta yarar var. Telefonun tanımına bir aydan sadece biraz daha uzun süre kaldığından, sızıntıların hızlanması bizi şaşırtmayacak.
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