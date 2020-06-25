Animasyonlu Etiketler, WhatsApp'a Geliyor. Şimdiden Denemenin Yolu İçeride

WhatsApp konuşmalarınız, yeni dağıtılmaya başlanan etiketlerle daha hareketli bir hale gelecek. Dağıtım üç aşamada yapılacağından, işlevin size ulaşması zaman alabilir. Ancak hareketli etiketleri hemen görmek istiyorsanız, WhatsApp'ın beta sürümünü yükleyebilirsiniz.
Dağıtımın ilk aşamasında bazı kullanıcılar, animasyonlu etiketleri görebilecekler. Bu kullanıcılar, kendilerine ulaşan hareketli etiketleri kaydedip, başkalarına da yönlendirebilecekler. Ancak bu aşamada etiket paketlerini indirip kullanmak mümkün olmayacak. Bugün itibariyle kullanımda olan hareketli etiket sayısı oldukça az, ancak bu sayı çok geçmeden artacak.
Sonraki dağıtım aşamasında, üçüncü parti animasyonlu etiketleri kullanmak mümkün olacak. Üçüncü ve son aşamada ise animasyonlu etiketlere WhatsApp Store'dan ulaşmak mümkün olacak.
İşlevi beta sürümünde kullanmak için Android'de 2.20.194.7, iOS'ta ise 2.20.70.26 beta sürümüne yükseltmeniz gerekiyor. iOS'ta beta kuyruğu dolu olduğundan, boş yer açılana kadar beta sayfasını takip etmeniz gerekebilir.
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