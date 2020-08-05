Snapchat, TikTok özelliği ile gündemde! Videolara müzik eklenebilecek

Anlık olarak fotoğraf çekip paylaştığımız bir uygulama olan Snapchat, yeni bir özelliği ile tekrar gündeme geldi. Snapchat, TikTok özelliği gibi kullanıcıların kaydettiği videolara müzik eklemelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor...