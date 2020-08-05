Snapchat, TikTok özelliği ile gündemde! Videolara müzik eklenebilecek

Anlık olarak fotoğraf çekip paylaştığımız bir uygulama olan Snapchat, yeni bir özelliği ile tekrar gündeme geldi. Snapchat, TikTok özelliği gibi kullanıcıların kaydettiği videolara müzik eklemelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor...

Snapchat, TikTok özelliği ile gündemde! Videolara müzik eklenebilecek

Fotoğraflarla mesajlaşma imkanı sunan bir sosyal ağ olma özelliği taşıyan Snapchat, çıktığı tarihten itibaren gençler arasında kısa sürede popüler hale geldi. Uygulamayı özel kılan ise paylaşılan fotoğraf ve videoların 1 ile 10 saniye arasında bir süreyle sınırlandırılması.

Ancak diğer uygulamaların çıkması ile Snapchat biraz geride kalmıştı. Snapchat, her ne kadar rakiplerinin gerisinde olsa da yeni özelliği ile bazı ülkelerde kullanımın artacağı düşünülüyor.

SNAPCHAT'A MÜZİK EKLEME ÖZELLİĞİ GELİYOR

Snapchat, yakında tıpkı TikTok'ta olduğu gibi kullanıcıların çektiği videolara şarkılar ekleyerek paylaşım yapmasını mümkün kılan özelliğini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Güncelleme sayesinde kullanıcılar Snap çekmeden veya çektikten sonra müzik koyabilecek. Warner Music ve Universal Music şirketlerinin de dahil olduğu birkaç firma ile anlaşan Snapchat, kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesini amaçlıyor.

İLK OLARAK YENİ ZELAND AVE AVUSTRALYA'DA KULLANIMA SUNULDU

Snapchat bu özelliği ilk olarak Yeni Zelanda ve Avustralya'da kullanıma sunmaya başladı. Önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede de yayınlanacağı bildiriliyor. Türkiye'ye ise ne zaman geleceği belli değil.

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