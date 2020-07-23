Snapchat Hesabı Silme İşlemi Nasıl Yapılır? İşte Adım Adım Silme İşlemleri

Snapchat uygulaması tüm dünyada oldukça fazla kullanıcıya sahip bir sosyal medya hesabıdır. Popülerliğini hala koruyan snapchat uygulaması ile kullanıcılar birbirlerine anlık olarak fotoğraf gönderebilir, anlık olarak videolar çekip sohbet üzerinden ya da snapchat kişi listesi ile paylaşabilir, mesajlaşabilirler. Anlık fotoğraf paylaşım sitesi olarak da adlandırılan snapchat uygulamasını diğer sosyal medya uygulamasından ayıran en önemli özelliği kullanıcılarının çok çeşitli efekt ve filtreler ile fotoğraf çekip paylaşabilmeleridir.
Snapchat Hesap Silme İşlemi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Snapchat kullanıcıları belli bir süre sonra hesaplarını silmek ya da dondurmak isteyebilirler bu durumda izlenmesi gereken snapchat hesap kapatma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.
Öncelikle bilinmesi gereken nokta tüm işlemlerin uygulamanın resmi sitesi üzerinden gerçekleşeceğidir.
Snapchat hesap silme ve hesap dondurma işlemleri ayrı işlemlerdir. Hesabınızı dondurmak isterken yanlışlıkla silmemeye dikkat etmelisiniz.
Snapchat hesap silme işleminin tamamlanması için, gerçekleştirilen hesap silme talimatından sonra 30 gün siteye giriş yapmayı denemelisiniz.
Hesap silme işlemini gerçekleştirdikten 30 gün sonra hesabınıza giriş yapan kullanıcıların üyelikleri aktif olarak devam edecektir.
Hesap silme talimatından sonra 30 gün siteye giriş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak silinecektir.
Snapchat hesabınız silindiği takdirde tüm kullanıcı verilerinizde kalıcı olarak siliniz. Bu nedenle uygulama içerisinde snapchat galerisinde bulunan fotoğraflarınızı ya da videolarınızı telefon hafızanıza kayıt etmeyi isteyebilirsiniz.
Son olarak snapchat hesap silme işleminizi takip edebilmek için kullanımda olan e-posta adresinizi snapchat tarafından doğrulatmanız oldukça yararlı olacaktır.
Adım Adım Snapchat Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?
Snapchat hesabınızı kapatmak istiyorsanız izlemeniz gereken adımlar aslında oldukça basittir. Snapchat hesap silme işlemi kısa süren bir işlemdir. Öncelikle belirtilmesi gereken nokta snapchat hesap silme işleminin, snapchat uygulaması üzerinden yapılmadığıdır. Hesap kapatma işlemi için snapchat hesap silme linki kullanarak, snapchat hesap silme sayfasını telefon, tablet kısacası bir tarayıcı üzerinden açmalı ve işleminizi öyle gerçekleştirmelisiniz. Snapchat hesabınızı aşağıdaki adımları izleyerek zorlanmada silebilirsiniz.
Snapchat hesabınızı kalıcı olarak silmeniz için uygulamaya giriş yaptığınız kullanıcı adınızı ve şifrenizi hatırlamanız gerekmektedir.
Snapchat hesap silme linki üzerinden açılan sayfa üzerinden ilgili yerlere kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmalı ve hesaba giriş yap yazısına tıklamalısınız. Eğer kullanıcı adınızı bilmiyorsanız e-posta adresinizi de yazabilirsiniz.
Daha sonra açılan ekran üzerinden yine ilgili alanlara kullanıcı adı ve şifrenizi girmelisiniz.
Snapchat uygulamasına kayıt olurken kullandığınız telefon numaranıza gelen kodu sayfa içerisindeki ilgili alana yazmalısınız.
Daha sonra gelen ekran üzerinden hesap silme seçeneğine tıklayarak hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.
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