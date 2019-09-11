Spotify'a Snapchat Üzerinde Paylaşma İşlevi Geldi
Şarkıları farklı platformlarda paylaşmaya izin veren Spotify, bu işi daha da ileri götürmeye devam ediyor!
Spotify kullanıcıları, Facebook, Skype, Instagram, Google Maps gibi platformarda uzun süredir şarkı paylaşabiliyorlar. Yeni yapılan duyuruyla bu platformların arasında Snapchat de eklendi.
Spotify'da şarkıları, çalma listelerini, albümleri ve podcast'leri bir Snapchat hikayesinde paylaşabiliyor veya direkt olarak arkadaşınıza, kişisel mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. Bunları yapabilmek için elbette Snapchat uygulamasının telefonunuzda yüklü olması gerekiyor.
Kademeli olarak dağıtılan güncelleme, telefonunuza ulaştığında ondan faydalanmaya başlayabileceksiniz. Bunun için "paylaş" menüsünü açıp Snapchat'i seçmeniz yeterli olacak. Tabi Snapchat'te zaman geçirmeyi seviyor ve Spotify'ın alternatiflerini kullanmıyorsanız.
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