Snapdragon 710'lu, 6GB RAM'li Nokia Yolda
Nokia, bu sızıntıya göre yeni bir çentikli, Snapdragon 710'lu bir telefon tanıtmanın hazırlığında.
Çentiğiyle firma için bir ilk olan Nokia X6 ve Nokia 6.1 Plus ile bu sene tanıştık ancak yeni bir Nokia daha yolda. İddiaya göre Finlandiyalı firma, X serisine yeni bir telefon daha eklemek için çalışıyor.
Çin'de Nokia X7 adıyla, dünyanın geri kalanında ise Nokia 7.1 Plus olarak satılacağı söylenen telefon, 1080x2280 çözünürlükle ve muhtemelen bir çentikle gelecek. Sızıntıya göre arka yüzünde Zeiss marka çift kameraya sahip olan telefonda bir LED flaş da mevcut. Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 710 yonga setiyle çalışan cihaz, 6GB RAM'e ve 128GB dahili depolama alanına sahip.
Bunlara ilave olarak telefonun arka kameranın hemen altında bir parmak izi sensörüne yer verdiğini görüyoruz. Android One'lı yeni telefonun kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacağı iddia ediliyor. Nokia 7.1'in gerçekten tanıtılıp tanıtılmayacağı, fiyatının ne kadar olacağı henüz belli değil.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın