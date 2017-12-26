Snapdragon 845'li Chromebook Gelebilir!
Yeni Chromebook'unuz, Qualcomm'un güçlü Snapdragon 845 işlemcisini kullanabilir!
Qualcomm'un çok güçlü yeni nesil çipi Snapdragon 845'in 2018'de birçok amiral gemisi cep telefonunda olacağını biliyoruz, ama görünüşe bakılırsa Chromebook'larda da kullanılabilir.
Bilginin kaynağı XDA Developers. Kaynağa göre, Chrome OS kodunda mobil çipte çalışmaya hazırlandığına dair işaretler var. Bazı Chromebook'lar zaten telefonlar için üretilen çipleri kullanıyorlar ve bunların arasında Chromebook Plus var, ama bu performansı arttırmada yeni bir adım olacak.
Qualcomm Snapdragon 845, Chromebook'lar için elbette çok uygun, özellikle iyi performansı ve çok iyi pil ömrü, ayrıca ekstra AI özellikleriyle akla çok yatkın geliyor. 2018 Chrome OS laptopunuz şarjlar arasında her zamankinden uzun dayanabilir.
Geçmişte de Chromebook'ları Qualcomm işlemcilerle çalıştırmak için girişimler oldu ama Linux ile gerekli sürücüleri çalıştırmakta sorunlar yaşanıyordu. Ama şimdi görünüşe bakılırsa bu problemler çözülmek üzere.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın