Snapdragon 845'li Chromebook Gelebilir!

Yeni Chromebook'unuz, Qualcomm'un güçlü Snapdragon 845 işlemcisini kullanabilir!

Snapdragon 845'li Chromebook gelebilir!

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