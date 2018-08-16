Snapdragon 850 Yonga Seti Bekleneni Verecek mi?

Qualcomm'un Snapdragon 850 yonga seti, ilk kıyaslamalarda vaat edilen değerlere ulaşamadı...

Snapdragon 850 Yonga Seti Bekleneni Verecek Mi?

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