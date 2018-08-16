Snapdragon 850 Yonga Seti Bekleneni Verecek mi?
Qualcomm'un Snapdragon 850 yonga seti, ilk kıyaslamalarda vaat edilen değerlere ulaşamadı...
Qualcomm, Snapdragon 850 yongasetini bu yılki Computex'te duyurduğunda, Snapdragon 835 üzerinde çalışan mevcut cihazlara da %30'luk önemli bir artış vaat edilmişti. Bu haber Windows 10 ile çalışan ARM cihazlardaki yetersiz performanstan dolayı memnuniyetle karşılanmıştı.
Bununla birlikte yapılan ilk performans testleri, bu sözün tam olarak yerine getiremeyebileceğini gösteriyor. GeekBench'ten gelen sonuçlar, Asus NovaGo'ya karşı yeni yonga üzerinde çalışan bir Lenovo cihaz arasında yapılan teste Snapdragon 850'nin önde geldiğini ancak bu farkın bazılarının beklediği kadar önemli olmadığını gösteriyor.
En büyük fark tek çekirdekli sonuçlarda görülüyor; Lenovo cihazı 2263 puan alırken, NovaGo'nun aldığı 1802 puandan yaklaşık %25 daha iyi. Sonuçlar Haziran ayı başlarında verilen sözden çok uzak değil. Ancak çok çekirdekli sonuçlarda, Snapdragon 850 6947 puan alırken, Asus cihazın 6475 puan almasıyla başa baş kaldı. Bu birden fazla çekirdek kullanıldığında, performansın yeni yonga setiyle sadece %7,3'lük bir iyileşme gösterdiği anlamına geliyor.
Tabii ki, bunlar ilk sonuçlar ve dolayısıyla Qualcomm ve Microsoft'un Snapdragon 850'li cihazlar piyasaya sürülmeden performansı artırmak için daha fazla optimizasyon yapacağı aşikar. Ayrıca, testteki Lenovo cihazının performansını engelleyen başka özellikleri var mıydı bilemiyoruz. Şimdilik, bununla birlikte, bazılarının ümit ettikleri kadar büyük bir sıçrama olmayabilir.
Yavuz Şimşek
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