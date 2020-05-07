Snapdragon 875 Özellikleri Nasıl Olacak? İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Bir sonraki amiral gemisi telefonlara güç verecek olan Snapdragon 875'ten ilk bilgiler, 5G alanında memnun edecek geliştirmelerle birlikte internette ortaya çıktı.

Snapdragon 875'ten İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Bugünkü üst seviye telefonların birçoğunda Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisi kullanılıyor. Firmanın bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 875 hakkında bilgiler ise gelmeye başladı.

91Mobile'ın elde ettiği bilgilere göre Snapdragon 875, Snapdragon X60 5G modem ile 5G bağlantısı sunacak. Snapdragon X60'ın yonga setinin maliyetini düşüreceği söyleniyor. Modemin yongaya entegre olarak gelip gelmeyeceği henüz belli değil, ancak entegre gelme olasılığı daha yüksek. Arm v8 Cortex teknolojisi üzerine kurulu Kryo 685 işlemciyle geleceği söylenen Snapdragon 875, önceki iddialara göre TSMC'nin 5nm üretim süreciyle inşa edilebilir. Adreno 660 grafik işlemcisiyle geleceği söylenen yonga setinin saat hızları belirtilmiyor, ancak Adreno 650'nin QHD@144Hz ve 4K@60Hz sunabildiğini düşünürsek, iki alanda da iyileştirmeler beklenebilir.

Spectra 580 resim işleme motoru (ISDP) ve Adreno 665 Görsel İşleme Birimi (VPU) ile gelen yonga seti, bu sayede çok yüksek çözünürlüklü videoları ve resimleri işleyebiliyor. Snapdragon 865'te Spectra 480 resim işleme birimi bulunuyordu ve yonga seti bu sayede saniyede kameradan gelen 2 gigapiksellik görüntüyü işleyebiliyordu. Geliştirme sayesinde daha da yüksek çözünürlüklü ve yüksek kare hızına sahip videolar kaydetmek, mümkün olabilir.

Ses alanına geldiğimizde yonga setinin Qualcomm Aqstic Audio Technologies WCD9380 ve WCD9385 düşük güç tüketimli ses alt sistemiyle geleceği vurgulanıyor. Yonga setinin dört kanallı paket üzerinde paket (PoP) yüksek hızlı LPDDR5 SDRAM ile geleceği de iddia ediliyor.

Harici 802.11ax Wi-Fi'yi yani Wi-Fi 6'yı desteklediği söylenen cihaz, "Bluetooth Milan" adlı bir bağlantıyı da destekliyor.

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