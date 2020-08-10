Snapdragon İşlemcilerde 400'den Fazla Güvenlik Açığı Tespit Edildi

platformuyla her sene yüzlerce akıllı telefona hayat veriyor. Özellikle üst segment amiral gemilerine getirdiği yeteneklerle çokça tercih edilen Qualcomm; Google, Samsung, LG, Xiaomi, OnePlus ve daha pek çok marka tarafından rağbet görüyor. Fakat gelen son haber, Qualcomm'un bu başarısına gölge düşürebilecek cinsten.
Check Point tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerinde 400'den fazla kritik açık var. Şu an kullanımda olan Snapdragon işlemcili akıllı telefonların yüzde 40'ında bulunan bu güvenlik açıkları, telefonları hacker'lara açık hale getiriyor.
Check Point, bulduğu açıkların detaylarını Qualcomm ile vakit kaybetmeden paylaşmış. Qualcomm da yaptığı araştırma sonrasında bu açıkların gerçekten de var olduğunu onaylamış ve güvenlik ihlallerini kabul etmiş.
Peki, şimdi ne olacak?
Qualcomm, yaptığı araştırma sonrasında hemen bir açıklamada bulunmuş. Konuyla ilgili olarak çalıştıklarını ifade eden Qualcomm sözcüsü, Check Point'in ortaya çıkarttığı Qualcomm Compute DSP güvenlik açığı üzerinde çalışmaya başladıklarını ifade ediyor. Ayrıca şu ana kadar bu açıkların bulunduğu telefonların hiçbirinin istismara uğradığına dair kanıtları olmadığını da söyleyen sözcü, kullanıcılara cihazlarını güncel tutmanlarını, telefonlarına Google Play Store tarafından onaylı içerikleri indirmelerini öneriyor.
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