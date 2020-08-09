Tüyler neden diken diken olur? Bilim insanları ilginç sırrı açıkladı!

Tüyler neden diken diken olur, hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları fareler üzerinde yaptığı deneyin sonucunu paylaştı. Tüyler sadece soğuğa karşı bir tepki olarak diken diken olmuyor. İşte diğer nedeni:

Tüyler neden diken diken olur? Bilim insanları sırrı açıkladı!

Tüyler neden diken diken olur? Zaman zaman herkesin aklına takılan bir sorudur bu. Üşüdüğümüzde, ürperdiğimizde tüylerimizin diken diken olması, normalde hayvanlarda rastlanan ve hayvanın kürkünü kalınlaştırarak soğuktan korunmasını sağlayan bir durum. Peki neden modern insanlarda da tüyler diken diken olabiliyor?

Tüyler Neden Diken Diken Olur? Bilim Yanıtladı

Bu konuyu aydınlatmak için çalışan Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, bilimsel açıklamayı duyurdu. Buna göre, hücreler sadece soğuğa tepki olarak değil, kök hücrelerin yenilenmesi için de harekete geçerek diken diken bir görünüm alabiliyor.

Kaslar kasılarak tüyleri diken diken duruma getiriyor. Sinirler kıl kökündeki kök hücrelere bu şekilde bağlanıyor ve kök hücreler harekete geçerek yeni kıl oluşumunu başlatıyor.

Fareler Üzerinde Gerçekleştirilen Deneyler Yanıtı Bulmayı Sağladı

Tüylerin diken diken olması, bilim insanlarına göre kıl kökü ile kılı yenileyen kök hücrelerin düzenlenlenmesine fayda sağlıyor. Bu bulgular fareler üzerindeki deneyler sonucu ortaya çıktı.

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