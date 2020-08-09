Tüyler neden diken diken olur? Bilim insanları ilginç sırrı açıkladı!

Tüyler neden diken diken olur, hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları fareler üzerinde yaptığı deneyin sonucunu paylaştı. Tüyler sadece soğuğa karşı bir tepki olarak diken diken olmuyor. İşte diğer nedeni: