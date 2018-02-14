Snapdragon X24 ile Fibere Yakın İnternet!

Qualcomm'un yeni mobil modemi, fibere yakın hızıyla önümüzdeki senenin telefonlarına geliyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Snapdragon X24 ile Fibere Yakın İnternet!

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