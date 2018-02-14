Snapdragon X24 ile Fibere Yakın İnternet!
Qualcomm'un yeni mobil modemi, fibere yakın hızıyla önümüzdeki senenin telefonlarına geliyor!
- Zeynel A. Öztürk
Qualcomm'un yeni ortaya çıkan akıllı telefon modemi, 2Gbps hızlarına ulaşan indirme hızıyla 5G'nin tadına şimdiden bakmamızı sağlıyor.
Yeni Snapdragon X24 LTE modem, 2Gbps indirme hızlarını sunan ilk modem olduğu gibi, aynı zamanda 7nm FinFET üretim teknolojisini kullanan ilk yonga. Qualcomm, X24 LTE modemin sunduğu fiber-benzeri internet hızları sayesinde "360 derecelik videolar, bulut bilişim, zengin eğlence ve anlık uygulamalar" gibi şeylere ulaşabileceğiz.
Snapdragon X24, gerçek bir 5G yongası olmasa da, 5G'li bir geleceğin nasıl olacağına şimdiden göz atmamızı sağlıyor. Firmanın bir süre önce duyurduğu X50 yongası 5Gbps hızlarına ulaşmanızı sağlıyor ancak muhtemelen X24'lü telefonlardan sonraki telefonlarda ortaya çıkacak.
Snapdragon X24 LTE modemi üzerinde barındıran ilk akıllı telefonlar, 2019'un ilk yarısında ortaya çıkacaklar. Galaxy S10, HTC U13, OnePlus 7 ve Sony Xperia XZ3 gibi telefonların hepsinin bu teknolojinin adayları olacağını düşünebiliriz.
Yeni nesil mobil modem hakkında daha fazla bilgi, Barselona'da Şubat sonunda başlayacak olan MWC 2018'de ortaya çıkacak.
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